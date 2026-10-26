Concediul de odihnă nu e singura pauză pe care v-o puteți lua de la serviciu. În anumite situații, legea vă dă și alte zile libere, în jur de zece pe an. Mai mult, părinții cu copii mici pot cere să lucreze de acasă. Problema e că mulți angajați nici nu știu că au aceste drepturi.

Toți angajații au dreptul la minimum 20 de zile de concediu de odihnă pe an, dar legea oferă și alte zile libere, în situații speciale.

Reporter: Ştiți că există și zile de concediu pe care le puteți lua în afară celor 20, da?

Persoană: Nu știu.

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Cine se încadrează pentru zilele de concediu

Cine are grijă de o rudă sau de cineva din aceeași casă grav bolnav poate cere cinci zile lucrătoare de concediu de îngrijitor pe an. Femeile care trec prin proceduri de fertilizare in vitro primesc trei zile libere plătite. Iar cei care însoțesc un pacient cu cancer pot avea, în anumite condiții, până la 45 de zile de concediu medical plătit pe an, pentru fiecare pacient.

Iar angajații care au în întreținere copii cu vârsta de până la 11 ani au dreptul la cerere la 4 zile de muncă la domiciliu pe lună, sau în regim de telemuncă, dacă activitatea companiei o permite.

"Nu știam, dar ca și cadru didactic nu știu dacă aş putea să beneficiez. Ati solicita dacă ar fi nevoie? Doar dacă ar fi bolnavă. Nu sunt de acord cu telemunca, prefer față în față cu elevii", spune o persoană.

Tații au dreptul la concediu paternal

Tații au dreptul la concediu paternal, cine donează sânge primește o zi liberă, iar părinții își pot lua timp ca să meargă cu copilul la medic.

"Urgențe familiale, avem 10 zile cu învoire, dar cu obligația de a recupera aceste zile. În situația în care adoptăm un copil, avem 40 de zile libere și avem și o zi liberă pentru consultații acordate copiilor, și anume 16 ore pe lună, dacă ne ducem cu copilul la medic ca să-l vadă. Tot ceea ce înseamnă dispoziție legală nu poate să ne refuze angajatorul", explică Costel Gilca, avocat dreptul muncii.

"În cazul în care vorbim despre un refuz al angajatorului, este foarte bine să discutăm treptat și documentat. Întâi să mergem la Departamentul de Resurse Umane să identificăm ce anume împiedică exercitarea acestor drepturi și sigur, în cazul în care nu se poate soluționa, există căi suplimentare de mers către ITM și așa mai departe", menţionează Oana Botolan, specialist HR.

Unele firme dau zile libere în plus pentru evenimente de familie sau probleme personale. Le găsiți în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern. Așa că merită citite nu doar legile, ci și regulile companiei.