Zi de mare sărbătoare pentru credincioşi. Azi, românii îl prăznuiesc pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, cunoscut drept Purtătorul de biruinţă. Peste un milion de români își serbează onomastica, iar atmosfera de sărbătoare se simte încă de ieri în toată țara. Pentru prima oară la noi în ţară, a fost adusă, de la muntele Athos, racla care conţine capul mucenicului. În florării și cofetării se fac ultimele pregătiri, iar, în zonele rurale, tradiţiile prind iar viaţă.

De la buchete pastelate în roz, alb şi mov, până la combinaţii vii şi pline de contrast, toate sunt astăzi la loc de cinste în florării pentru cei care vor să surprindă sărbătoritele şi, de ce nu, sărbătoriţii zilei.

Cadouri pentru toate gusturile, de la flori la surprize dulci

"Cei care au un program încărcat la locul de muncă pe timpul zilei, au ca variantă livrările sau pot să vină indiferent de oră la tonomatul cu flori de unde pot să achiziţioneze un buchet sau un aranjament. Preţurile sunt între 100 şi 250 de lei, iar gama este una variată", transmite Angela Bertea, reporter Observator.

Cofetăriile completează cadoul.

"Este un tort ciocolatos pentru cei care iubesc ciocolata este un deșert perfect. Are un blat cu multă ciocolată neagră, cu bucăţele de biscuite oreo, iar crema are ciocolată albă", a precizat Anamaria Solovăstru, manager laborator de cofetărie.

Peste un milion de români își celebrează astăzi onomastica. Ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe este, însă, însoțită şi de numeroase credințe și obiceiuri vechi, păstrate în satele românești.

"Dimineaţa Sfântului Gheorghe oamenii, femeile şi bărbaţii se spală cu rouă considerând că aceasta are proprietăţi magice pentru a reda sănătatea şi frumuseţea", a explicat Diana Sachelarie, muzeograf.

Tradiții vechi și ritualuri pentru alungarea spiritelor rele

O altă tradiţie din unele zone ale ţării este ca tinerii aprindă focuri pentru alungarea spiritelor rele și păstrează obiceiuri vechi.

Turist: Am venit să sărbătorim Sângeorzul, alături de prieteni şi de toată lumea, ca să ne simţim bine.

Reporter: Chiar alungă spiritele rele?

Turist: Acum nu ştiu dacă chiar e adevărat, dar aşa se spune.

Ieri, în ajunul sărbătorii, Moaştele Sfântului Gheorghe au fost duse la mănăstirea Pantocrator din Drăgăneşti-Vlaşca, Teleorman, aflată la 60 de kilometri de Bucureşti.

Pelerinaj la moaștele Sfântului Gheorghe, aduse din Athos

"Coada de pelerini se întinde pe 200 de metri. Oamenii așteaptă o oră pentru a ajunge la raclă. Au venit din toată țara, din Moldova, din Transilvania, din Ardeal și din alte colțuri ale țării pentru acest moment unic", susţine Marko Pavlovici.

"Faptul că azi vom fi părtași la moaștele Sfântului Gheorghe. E o bucurie imensă pentru noi", a spus un credincios.

Racla a fost adusă în România de stareţul unei mănăstiri de pe muntele Athos. Moaştele vor rămâne la mănăstirea din Teleorman până lunea viitoare.

