Peste un milion de români îşi aniversează onomastica mâine, de Sfântul Gheorghe, într-o atmosferă aparte. Pentru prima oară la noi în ţară, a fost adusă, de la muntele Athos, racla care conţine capul mucenicului. O mare de credincioşi s-au adunat astăzi la mănăstirea din Teleorman să se închine la moaşte.

Moaştele Sfântului Gheorghe au fost duse la mănăstirea Pantocrator din Drăgăneşti-Vlaşca, Teleorman, aflată la 60 de kilometri de Bucureşti. Rânduri lungi de credinţă au început să se formeze acolo imediat.

Coada de pelerini se întinde pe 200 de metri. Oamenii așteaptă o oră pentru a ajunge la raclă. Au venit din toată țara, din Moldova, din Transilvania, din Ardeal și din alte colțuri ale țării pentru acest moment unic.

Sute de credinciosi au mers ore în şir cu maşina ca să aibă ocazia să se închine la racla cu capul Sfântului Gheorghe.

"Sunt autocare venite din toată ţara, ultimul care a venit acum a venit de la Vatra Dornei. Eu vin din Bucureşti. Faptul ca azi vom fi părtaşi la moaştele Sfântului Gheorghe e o bucurie imensă pentru noi", a spus un credincios.

Racla a fost adusă în România de stareţul unei mănăstiri de pe muntele Athos cu o zi înainte ca ortodocşii să îl celebreze pe unul dintre cei mai veneraţi sfinţi.

"Un mare sfânt, toţi creştinii din România se roagă lui. Mulţi dintre noi purtăm numele Sfântului Gheorghe şi suntem binecuvântaţi şi ne-a ajutat de fiecare dată cand am apelat la ajutorul lui. Aşteptăm cu drag să sărutăm osemintele sfântului. Pentru pace, sănătate", a spus un credincios.

"Este un moment pe care puțini creștini îl pot trăi în viața lor. Tocmai pentru ca jertfa sa întruchipează cel mai înalt ideal creştin: curajul de a lupta cu răul nu pentru sine, ci pentru ceilalţi", a spus Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului.

Moaştele au fost aduse din Grecia la Bucureşti cu un avion de linie şi vor rămâne la mănăstirea din Teleorman până lunea viitoare.

