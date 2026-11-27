Sfântul Andrei este sărbătorit în fiecare an pe 30 noiembrie, iar această zi este un prilej de bucurie pentru toți cei care poartă numele Andrei, Andreea sau derivate ale acestora. Cei care vor să le transmită un gând bun sărbătoriților pot alege un mesaj emoționant, o urare amuzantă sau o felicitare simplă, dar plină de căldură. Iată câteva dintre cele mai frumoase urări de Sfântul Andrei 2026, pe care le poți trimite familiei, prietenilor și colegilor.

Sfântul Andrei, cunoscut și sub numele de „Sfântul Andrei, Apostolul” sau „Andrei cel întâi chemat”, este o figură importantă în tradiția creștină, fiind considerat unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Isus Hristos. În tradiția ortodoxă, el este cunoscut și ca „Ocrotitorul României”, iar ziua sa de pomenire este celebrată pe 30 noiembrie, zi în care credincioșii îi aduc omagiu și reflectă asupra moștenirii și contribuției sale la răspândirea mesajului creștin.

"Slăvitul Apostul Andrei, cel întâi chemat, s-a născut în cetatea ce se numeşte Betsaida, care este lângă Marea Galileii, în hotarul Zabulonului, din care seminţie i se trăgea şi neamul. Cetatea era mică şi neînsemnată mai înainte, iar după răsărirea acestuia, a fratelui său, verhovnicul Petru, şi a lui Filip, s-a făcut renumită şi slăvită. Şi se numea evreieşte Betsaida, ce se tâlcuieşte casa vânătorilor. După cuviinţă se numea aşa, căci astfel era patria Sfinţilor Apostoli Petru, Andrei şi Filip, care au vânat peşte până au aflat adevărul, Care este Hristos". (Vieţile Sfinţilor)

Din acel loc au răsărit apostolii amândoi, Sfântul Apostol Petru şi Sfântul Apostol Andrei, având un tată sărac, anume Iona, care, fiind sărac, a învăţat pe fiii săi meşteşugul său. Căci Iona era pescar şi prindea peşti în Marea Galileii şi prin alte iezere ce se aflau prin Galileea. Apoi Apostolul Petru şi-a luat de femeie pe fiica lui Aristobul, fratele Apostolului Varnava. Iar dumnezeiescul Andrei, lepădând toată tulburarea lumească, şi-a ales să petreacă întru feciorie, nevoind să se însoare.

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Auzind că Sfântul Proroc Ioan, Înaintemergătorul Domnului, umblă prin locurile de pe lângă Iordan şi propovăduieşte credinţa şi pocăinţa, Andrei s-a dus la dânsul şi i s-a făcut ucenic, că dorea a se sui cu mintea sa la înţelegeri mai înalte.

Când Sfântul Ioan Botezătorul L-a arătat pe Iisus, zicând: "Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii" (Ioan, 1, 29), Sfântul Andrei, împreună cu un alt ucenic, s-a dus după Hristos: "Iar Iisus, întorcându-Se şi văzându-i că merg după El, le-a zis: Ce căutaţi? Iar ei I-au zis: Rabi (care se tâlcuieşte: Învăţătorule), unde locuieşti? El le-a zis: Veniţi şi veţi vedea. Au mers deci şi au văzut unde locuia; şi au rămas la El în ziua aceea. Era ca la ceasul al zecelea. Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan şi veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru". (Ioan 1; 38-40)

Apostolul Andrei, lăsând toate, a urmat lui Hristos, mai înaintea celorlalţi apostoli, fiind chemat la învăţătura lui Hristos, pentru care s-a şi numit întâi chemat.

În Ierusalim, Apostolul Andrei a cunoscut şi a fost martor la patimile Mântuitorului Hristos, la răstignirea pe cruce şi la Învierea Sa.

Misiunea de creştinare a neamurilor pe care a avut-o Sfântul Apostol a început după Înălţarea Domnului la cer şi după Cincizecime, atunci Sfinţii Apostoli au tras la sorţi şi au mers în toată lumea, pentru propovăduire.

Potrivit Tradiţiei Bisericii, acestui întâi chemat i-a căzut sortul să meargă în Bitinia, Bizantia, Tracia şi Macedonia, cu ţinuturile din jurul Mării Negre, până la Dunăre şi Sciţia (Dobrogea) şi până în Crimeea.

"Dar în cetăţile acestea nu umbla Sfântul Apostol Andrei aşa precum noi povestim pe scurt. Ci în fiecare cetate unde umbla, multe ispite şi multe împotriviri avea, dar, cu ajutorul lui Hristos, pe toate le biruia, fiindcă Hristos era apărătorul lui şi pe toate cele potrivnice le făcea lesnicioase. Căci şi cu nebunia cea văzută a propovăduirii, biruia pe înţelepţii elinilor". (Vieţile Sfinţilor)

Sfântul Apostol Andrei a avut sfârşit de mucenic, fiind răstignit, la Patras, lângă Corint.

Atunci când mulţimile voiau să îl scoată din mâinile asupritorului, Sfântul Apostol Andrei se împotrivea spunând: "Şi nu numai să nu faceţi împiedicarea muceniciei mele, ci şi voi singuri să vă gătiţi ca nişte buni nevoitori şi ostaşi ai lui Hristos, a nu vă teme de îngrozirile tiranului, ci a purta cu răbdare pe trupurile voastre rănile ce vi se vor aduce asupra voastră de chinuitori. Că de este nevoie a se teme cineva de frică, apoi se cuvine a se teme de frica aceea care nu are sfârşit. Pentru că frica şi îngrozirile de la oameni sunt asemenea fumului, că arătându-se îndată se sting. Şi de dureri dacă voim a ne teme, apoi se cuvine a ne teme de acelea ce nu au sfârşit niciodată". (Vieţile Sfinţilor)

"Zicând el acestea, iată o lumină mare din cer l-a strălucit ca un fulger, pe care toţi o vedeau şi de jur împrejur l-a strălucit pe el, încât nu era cu putinţă ochiului omenesc, celui de tină, a privi spre dânsa. Şi a petrecut acea lumină cerească strălucindu-l ca la o jumătate de ceas; şi când lumina a dispărut, atunci şi Sfântul Apostol şi-a dat sufletul său cel sfânt şi împreună cu dânsa s-a dus ca să stea înaintea Domnului". (Vieţile Sfinţilor)

Şi aşa s-a sfârşit sfântul bătrân, Sfântul Apostol Andrei, fiind plin de zile, că a trăit ca la optzeci de ani.

Sfintele sale moaşte au rămas în episcopia din Paleapatra mulţi ani, făcând neîncetat minuni şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa. Au fost mutate la Constantinopol de fiul Sfântului Împărat Constantin cel Mare (306-337), împăratul Constanţiu (337-361), iar când a fost prădat Constantinopolul, s-au împărţit sfintele moaşte în mâinile binecredincioşilor creştini.

Cine a fost Sfântul Andrei şi de ce este important pentru români

Sfântul Apostol Andrei a fost fratele Sfântului Apostol Petru şi fiul lui Iona, un pescar din Galileea.

Se crede că Sfântul Andrei a fost martor la botezul lui Iisus Hristos şi a fost numit „Cel întâi chemat”, adică primul ucenic al lui Ioan Botezătorul. După Înălţarea Domnului, toţi apostolii au plecat în misiunea de creştinare şi se spune că Sfântul Andrei a ajuns în ţinuturile din jurul Mării Negre, până la Dunăre. Acesta s-a adăpostit într-o peşteră din Dobrogea de astăzi.

În anul 1997, Sfântul Apostol Andrei a fost proclamat Ocrotitorul României, iar ziua prăznuirii sale a devenit sărbătoare bisericească naţională. Tradiţii de Sfântul Andrei Poporul român este unul plin de tradiţii, iar cele pentru ziua de Sfântul Andrei sunt dintre cele mai vechi, transmise din generaţie în generaţie, încă din perioada dacilor.

Urări de Sfântul Andrei 2026

La Mulți Ani Andreea/Andrei! Așa cum soarele luminează pentru toata omenirea, așa si tu luminezi viaţa mea! Te iubesc!

La mulți ani, draga Andrei! Să ai parte numai de împliniri, iar viaţa să îți fie o eternă sărbătoare!

De ziua numelui tău, iți doresc tot binele din lume, noroc, fericire şi sănătate şi să ţi se îndeplinească toate dorințele pe care o să ţi le pui. La mulți ani!

E o zi când sufletul învinge orice urmă de tristețe, când tot ce a fost greu ţi se pare ușor. Este ziua numelui tău şi de aceea este o zi specială! La Mulți Ani!

Este doar încă o Sfântă, dar cea mai frumoasă dintre toate cele sfinte, căci este ziua ta! La mulți ani, iubitul/iubita!

Felicitări cu ocazia acestei zile. Îţi urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulți ani Andrei!

Felicitări dragul meu cu ocazia acestei zile. Îți urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulți ani in cântec de clopoței de bucurie!

Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieții tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. Multa sănătate! La mulți ani!

Fie ca Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la tine cu succes, fericire şi prosperitate. La mulți ani!

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Andrei cat mai frumoasa!

Iți doresc ca de ziua numelui tău să ţi se împlinească toate dorințele, să fii fericit, iubit, să ai parte numai de bucurii în viaţă şi îți urez un sincer La Mulți Ani!

Sfântul căruia îi porți numele să te ocrotească în fiecare zi, să iți aducă liniște şi pace şi să nu lase ca speranța să se stingă din sufletul tău vreodată. La mulți ani cu împliniri şi momente frumoase în viitor!

Îți doresc să mergi pe un drum numit viaţă, să te împiedici de un ciob numit noroc, să cazi într-o prăpastie numită fericire şi să culegi o floare numită iubire! La mulți ani!

Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum un bulgăre alb de zăpadă, la fel de fericită precum cântecul clopoțelului de Crăciun şi la fel de frumoasă precum sărbătorile petrecute lângă cei apropiați!

Îți urez “La mulți ani” pentru că porți acest nume şi fie ca Sfântul Andrei să își coboare ochii asupra ta şi să iți dăruiască fericire şi liniște interioară!

Programul Metrorex în minivacanţa de 1 Decembrie. Cum circulă trenurile de Sfântul Andrei şi Ziua Naţională

În perioada 30 noiembrie - 1 decembrie 2026, trenurile de metrou vor circula conform graficelor specifice zilelor de weekend și sărbătorilor legale, transmite Metrorex într-un comunicat.

În funcţie de fluxurile de călători, numărul trenurilor va fi suplimentat, dacă acest lucru va fi necesar, astfel încât desfăşurarea în condiții optime a transportului cu metroul să nu fie afectată, se arată în comunicat.