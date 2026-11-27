Indianul Gukesh Dommaraju, campionul en titre, şi challenger-ul său, uzbecul Javohir Sindarov, au remizat joi în cel de-al treilea meci din cadrul Campionatului Mondial de şah de la Geneva (Elveţia), aşa cum s-a întâmplat şi în primele două partide, informează EFE.

Gukesh și Sindarov au remizat pentru a treia oară la rând la Campionatul Mondial de șah de la Geneva - Arhiva Observator

Cei doi rămân astfel la egalitate, cu câte 1,5 puncte, urmând să se înfrunte din nou sâmbătă, deoarece vineri este prima zi de repaus.

Sindarov a jucat cu piesele albe pentru a doua oară în această finală, care se desfăşoară la sediul Fundaţiei Martin Bodmer, pe malul lacului Leman. Duelul de joi a constat în 60 de mutări şi a durat aproape cinci ore.

Cei doi mari maeştri, ambii în vârstă de 20 de ani, vor juca maximum 14 partide, până pe 12 decembrie, iar primul dintre ei care va acumula 7,5 puncte sau mai multe va intra în posesia titlului.

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Meciurile din cadrul Campionatului Mondial de şah au un timp de control de 120 de minute pentru primele 40 de mutări, urmate de 30 de minute pentru restul, cu un interval de 30 de secunde per mutare, începând de la mutarea 41.

Fondul de premii se ridică la 2,5 milioane de dolari (aproximativ 2,2 milioane de euro), cu 200.000 de dolari (aproximativ 185.000 de euro) acordate pentru fiecare partidă câştigată.