Madi a renunțat la jobul plătit cu salariul minim și acum câștigă 65.000 €/lună. Ideea care i-a schimbat viaţa

O tânără de 22 de ani din Marea Britanie a renunțat la locul de muncă unde era plătită cu salariul minim și, fără un plan de rezervă, a început să vândă haine second-hand și alte produse cumpărate la ofertă.

Madi și-a dat demisia fără un plan de rezervă. Acum câștigă 65.000 de euro pe lună - Profimedia

Madi Donohoe, din Essex, avea 22 de ani când a decis să își dea demisia dintr-un centru privat de îngrijire, unde lucra cu persoane cu nevoi speciale severe.

Tânăra povestește că locul de muncă era dificil atât din cauza condițiilor de lucru, cât și a problemelor sale de sănătate, printre care durerea cronică și fibromialgia. Era plătită cu aproximativ 10,7 euro pe oră și spune că se simțea subapreciată și era nevoită să lipsească frecvent din cauza afecțiunilor sale, potrivit Daily Mail.

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La doar șase luni după ce s-a angajat, în decembrie 2022, și-a dat demisia fără să știe ce va face mai departe.

O pereche de adidași cumpărată la reducere i-a schimbat planurile

La scurt timp după ce a părăsit locul de muncă, Madi a cumpărat dintr-un magazin Nike Outlet o pereche de adidași pe care ulterior a ajuns să îi considere o alegere neinspirată.

I-a pus la vânzare pe platforma Vinted pentru aproximativ 60 de euro, dublu față de cei aproape 30 de euro plătiți inițial.

"Nu știu de ce am făcut asta, dar s-au vândut și atunci mi-am dat seama că îmi scapă ceva", a povestit ea.

După acea primă vânzare, a decis să încerce să transforme revânzarea de produse într-o activitate cu normă întreagă.

Veniturile au crescut de la câteva sute la zeci de mii de euro pe lună

Folosind aplicația de licitații live Tilt, Madi spune că a câștigat aproximativ 950 de euro în prima lună de activitate.

În luna următoare, veniturile au ajuns la aproape 6.400 de euro.

Până la finalul primului an, încasările totale au depășit 422.000 de euro.

Între noiembrie 2025 și iunie 2026, tânăra afirmă că a obținut aproximativ 608.000 de euro din revânzarea produselor, ceea ce înseamnă o medie de peste 65.000 de euro pe lună.

Astăzi, spune că veniturile îi permit inclusiv să plătească o altă persoană care se ocupă de expedierea coletelor către clienți.

Sfatul ei pentru cei care vor să înceapă

Madi consideră că succesul nu a venit din dorința de a câștiga rapid, ci din faptul că a crescut afacerea în ritmul propriu.

"Revânzarea mi-a oferit foarte multă libertate. La fostul loc de muncă trebuia să-mi iau des concediu medical, iar acum nu mai trebuie să-mi fac griji din cauza asta. Mi-a oferit șansa să am cea mai bună calitate a vieții pe care o pot avea", spune ea.

Tânăra îi avertizează pe cei care vor să intre în acest domeniu să nu se lase conduși doar de dorința de a face bani cât mai repede.

"Unii oameni devin foarte lacomi și se grăbesc, iar asta îi poate costa scump. Eu am preferat să iau lucrurile încet și fără să mă forțez", afirmă ea.