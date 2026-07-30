Fondatorul Telegram, inclus de Rusia pe lista teroriștilor pentru că nu a blocat canalele folosite de Ucraina

Autoritățile ruse l-au inclus joi pe Pavel Durov, fondatorul serviciului de mesagerie Telegram, în categoria extremiștilor și a teroriștilor, după ce miercuri acesta a fost dat în urmărire.

Pavel Durov (41 de ani), născut la Sankt Petersburg, dar care locuiește în străinătate în prezent, a apărut joi pe lista gestionată de Rosfinmonitoring, supraveghetorul financiar rus.

Includerea sa pe această liste neagră implică înghețarea automată a activelor sale din Rusia, precum și imposibilitatea de a candida la alegeri, printre altele.

Serviciul Federal de Securitate (FSB) l-a dat pe Durov în urmărire pentru "colaborare cu terorismul".

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"Nu a eliminat numeroase canale, chat-uri și boți din aplicație folosiți activ de agențiile de informații ucrainene, organizații extremiste și teroriste pentru a organiza și coordona sabotaje și atentate teroriste, asasinate în masă și fraude cibernetice în Rusia", l-a acuzat FSB.

Acuzațiile au avut loc imediat după ce purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat Telegram pentru interesul scăzut arătat în dialogul cu autoritățile ruse.

Juriști consultați de mass-media oficiale cred că Moscova ar putea solicita extrădarea omului de afaceri, care deja a fost arestat în Franța în 2024.

Durov a lansat un apel la rezistență digitală după ce autoritățile ruse au început, în urmă cu câteva luni, să blocheze rețelele sociale pentru că nu ștergeau conținutul interzis - inclusiv WhatsApp - și să încetinească viteza internetului în întreaga țară sub pretextul amenințărilor cu drone ucrainene.

Consolidarea măsurilor adoptate de forțele de securitate ruse pentru controlul asupra internetului este unul din motivele scăderii în sondaje a popularității președintelui rus Vladimir Putin.

Telegram, platformă fondată în 2013 și care a fost blocată în țări precum Iranul și amendată de unele guverne occidentale, are peste un miliard de utilizatori.