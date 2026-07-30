Prima reacţie a actorului american Jared Leto după ce 4 femei l-au acuzat de agresiune sexuală

Actorul american Jared Leto, câştigător al premiului Oscar, a negat miercuri acuzaţiile de comportament sexual inadecvat formulate de patru femei, care au declarat pentru BBC că starul de la Hollywood le-a agresat în perioada în care ele erau adolescente.

"Nu am agresat sexual pe nimeni niciodată în viaţa mea. Aceste acuzaţii sunt absolut şi categoric false", a declarat Jared Leto într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Într-un documentar intitulat "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret" ("Jared Leto: Secretul întunecat al Hollywoodului"), patru femei au descris incidente petrecute între anii 2002 şi 2016, perioadă în care actorul avea între 30 şi 44 de ani. În prezent, el are vârsta de 54 de ani.

În acel documentar, una dintre femei a declarat că a fost agresată sexual în baia unui motel pe când avea 17 ani. O alta a afirmat că vedeta de la Hollywood a ameninţat-o cu agresiunea sexuală atunci când avea 19 ani.

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A treia femeie a spus că a întreţinut relaţii sexuale cu starul american în California pe când era minoră (avea 17 ani), fapt care ar fi clasificat drept viol asupra unui minor. Cea de-a patra a relatat că Jared Leto a iniţiat apeluri telefonice cu conţinut sexual explicit atunci când ea avea vârsta de 16 ani.

Alte patru femei au descris "apeluri telefonice ciudate şi adeseori cu un puternic caracter sexual din partea lui Leto", a precizat BBC.

BBC a precizat că a coroborat relatările mai multor femei cu mărturiile prietenilor şi membrilor de familie cărora acuzatoarele le-au povestit despre întâlnirile lor cu Jared Leto la momentele respective. "În unele cazuri, am văzut şi fotografii sau mesaje care susţin relatările femeilor", a transmis BBC.

În 2025, nouă femei l-au acuzat pe Jared Leto de comportament sexual inadecvat, într-un articol publicat de revista săptămânală americană Air Mail.

Jared Leto a câştigat premiul Oscar la categoria "cel mai bun actor în rol secundar" pentru interpretarea unei femei transgen seropozitive în filmul din 2013 "Dallas Buyers Club". De asemenea, a jucat în filmele "House of Gucci", "Suicide Squad" şi "Morbius".

Pe lângă cariera sa de actor, Jared Leto este totodată solistul trupei de rock alternativ Thirty Seconds to Mars.