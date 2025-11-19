Ziua Internaţională a Bărbatului, 19 noiembrie. Cine a stabilit data sărbătorii

Astăzi este despre ei: tați, frați, parteneri, prieteni. Pe 19 noiembrie este celebrată Ziua Internațională a Bărbatului. Chiar dacă mulţi celebrează pe 9 martie, aceasta nu e data oficială a sărbătorii.

19 noiembrie, se marchează Ziua Internațională a Bărbatului, o sărbătoare care a capătat recunoaștere în peste 60 de țări, inclusiv în România.

Ziua internaţională a bărbaţilor urmăreşte sprijinirea fiecărei persoane în parte, a familiilor, a comunităţilor religioase, a organizaţiilor guvernamentale sau non-guvernamentale pentru îmbunătăţirea calităţii vieţilor bărbaţilor şi băieţilor din societate, promovând necesitatea de a-i valoriza pe aceştia, sănătatea şi bunăstarea lor

Cine a stabilit data de 19 noiembrie ca fiind Ziua Naţională a Bărbatului

Inițiativa stabilirii acestei zile pe 19 noiembrie îi aparține doctorului Jerome Teelucksingh, din Trinidad și Tobago, care a reintrodus sărbătoarea în 1999.

Motivul alegerii acestei date nu este întâmplător: Teelucksingh a ales ziua pentru a onora ziua de naștere a tatălui său, dar și pentru a comemora momentul în care în 1989 echipa națională de fotbal a Trinidadului a reușit să unească țara printr-o performanță sportivă, simbol al solidarității.

Tradiția zilei bărbatului este mai veche: prima ediție a avut loc pe 7 februarie 1992, la sugestia profesorului Thomas Oaster, de la Universitatea din Missouri, dar data a fost schimbată ulterior.

Când a fost adoptată oficial în România

În România, Ziua Internațională a Bărbatului a fost oficializată prin Legea nr. 22/2016, care stabilește atât 8 martie – Ziua Femeii, cât și 19 noiembrie – Ziua Bărbatului.

Scopul acestei zile este de a sublinia rolul important al bărbaților în societate — în familie, la locul de muncă sau în comunitate — și de a atrage atenția asupra problemelor pe care aceștia le pot întâmpina, cum ar fi sănătatea mentală, suicidul, violența sau stereotipurile de gen.

''Sărbătorirea zilei femeii și a zilei bărbatului este un prilej pentru a îmbunătăți relațiile dintre sexe, de a evidenția realizările și contribuțiile lor la comunitate, familie, căsătorie și prezentarea unor modele de urmat'', conform cdep.ro, citaţi de Agerpres.

