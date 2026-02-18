Cupa Mondială 2026. Lotul Spaniei: Lamine Yamal este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Spaniei, formaţie ce reprezintă Europa la turneul final.

Naţionala de fotbal a Spaniei a fost repartizată în Grupa H la Campionatul Mondial, alături de Insulele Capului Verde, Arabia Saudită şi Uruguay, şi intră în competiţie pe 15 iunie, de la 19.00, ora României, când dă piept cu Insulele Capului Verde, pe Atlanta Stadium.

Pentru Spania urmează meciurile cu Arabia Saudită, 21 iunie, ora 19.00, Atlanta Stadium, şi cu Uruguay, 27 iunie, ora 03.00, Guadalajara Stadium.

Program meciuri Spania la Cupa Mondială 2026:

15 iunie, ora 19.00, Spania - Insulele Capului Verde

21 iunie, ora 19.00, Spania - Arabia Saudită

27 iunie, ora 03.00, Uruguay - Spania

Cum s-a calificat Spania la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Spaniei s-a calificat la Campionatul Mondial, după ce a câştigat la pas o grupă din care au mai făcut parte Turcia, Grecia şi Bulgaria.

Ibericii au bifat cinci victorii şi un egal, în şase meciuri, şi au încheiat grupa cu un golaveraj strălucitor, 21-2, înregistrând câteva victorii categorice, în special în deplasare. A fost 2-2 şi 6-0 cu Turcia, 2-0 şi 4-0 cu Georgia şi 4-0 şi 3-0 cu Bulgaria.

Lot Spania

Este de aşteptat ca din lista lărgită a selecţionerului Luis de la Fuente să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - David Raya, Alex Remiro, Unai Simon.

Fundaşi - Dani Vivian, Marcos Llorente, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Daniel Carvajal, Oscar Mingueza, Raul Asencio, Mario Gila, Inigo Martinez.

Mijlocaşi - Pablo Barrios, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Alex Baena, Pablo Fornals, Martin Zubimendi, Aleix Garcia, Pedri Lopez, Rodrigo Rodri, Pablo Gavi, Francisco Isco, Marc Casado.

Atacanţi - Samu Aghehowa, Ferran Torres, Borja Iglesias, Dani Olmo, Yeremy Pino, Fermin Lopez, Mikel Oyarzabal, Jorge de Frutos, Lamine Yamal, Jesus Rodriguez, Alvaro Morata, Nico Williams, Ayoze Perez, Bryan Zaragoza.

Top jucători Spania: Lamine Yamal este vedeta echipei

Vedeta naţionalei de fotbal a Spaniei este Lamine Yamal, atacantul celor de la FC Barcelona. Deşi are, încă, doar 18 ani, fotbalistul catalanilor este cotat la 200 de milioane de euro. Alături de Lamine Yamal, din naţionala Spaniei strălucesc fotbalişti precum Pau Cubarsi, de la FC Barcelona, cotat la 80 de milioane de euro, Martin Zubimendi, de la Arsenal Londra, cotat la 75 de milioane de euro, Fermin Lopez, de la FC Barcelona, cotat la 70 de milioane de euro, sau Dani Olmo, de la FC Barcelona, cotat la 60 de milioane de euro.

Lamine Yamal a bătut record după record şi se poate considera urmaşul de drept al unor jucători precum Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo. În ciuda vârstei fragede, starul Barcelonei a adunat, deja, 40 de goluri în 138 de meciuri jucate pentru catalani şi şase goluri în 23 de selecţii la naţionala Spaniei. A fost dublu campion al Spaniei, cu FC Barcelona, în 2023 şi 2025, şi campion european, cu naţionala Spaniei, în 2024.

Luis de la Fuente este antrenorul Spaniei

Naţionala de fotbal a Spaniei este condusă, din 2022, de Luis de la Fuente, tehnician în vârstă de 64 de ani şi care şi-a legat destinul de succesul fotbalului iberic în ultimii aproape 15 ani. Concret, De la Fuente a antrenat, pe rând, naţionalele de U19, U21 şi U23 ale Spaniei, înainte de a prelua naţionala de seniori, şi aproape de fiecare dată s-a încununat de succes.

Tehnicianul spaniol a fost campion european cu naţionala U19, în 2015, campion european de tineret, cu naţionala U21, în 2019, vicecampion olimpic, cu naţionala U23, în 2021, şi campion european, cu naţionala de seniori, în 2023. Interesant este că De la Fuente are în palmares şi două titluri de campion al Spaniei obţinute ca jucător, cu Athletic Bilbao, în 1983 şi 1984.

Palmaresul Spaniei la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Spaniei este o prezenţă constantă la turneele finale de Campionat Mondial. Ultima dată când ibericii au ratat prezenţa la un turneu final s-a întâmplat tocmai în 1974, în Germania de Vest, drumul Spaniei către turneul final fiind blocat de Iugoslavia, care învingea echipa iberică într-un meci de baraj, 1-0.

Spania are în palmares un titlu mondial, cucerit în Africa de Sud, în 2010, 1-0, după prelungiri, în finala cu Olanda, şi un loc 4 bifat la ediţia din Brazilia, din 1950, când Spania a câştigat clar o grupă cu Statele Unite ale Americii (3-1), Chile (2-0) şi Anglia (1-0), dar apoi a terminat pe ultimul loc grupa finală, după 2-2 cu Uruguay, 1-6 cu Brazilia şi 1-3 cu Suedia.

La ediţia din Qatar, 2022, Spania a avut, mai degrabă, un parcurs dezamăgitor. Ibericii au terminat doar pe locul 2 o grupă cu Japonia (1-2), Germania (1-1) şi Costa Rica (7-0) şi au fost eliminaţi în optimi de Maroc, 0-3 după lovituri de departajare.

