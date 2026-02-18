Cupa Mondială 2026. Lot Insulele Capului Verde: Logan Costa este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Logan Costa, de la Villarreal, este vedeta naţionalei de fotbal a Insulelor Capului Verde - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Insulelor Capului Verde, formaţie ce reprezintă Africa la turneul final.

Naţionala de fotbal a Insulelor Capului Verde a fost repartizată în Grupa H la Campionatul Mondial, alături de Spania, Arabia Saudită şi Uruguay, şi intră în competiţie pe 15 iunie, de la 19.00, ora României, când dă piept cu Spania, pe Atlanta Stadium.

Pentru Insulele Capului Verde urmează meciurile cu Uruguay, 22 iunie, ora 01.00, Miami Stadium, şi cu Arabia Saudită, 27 iunie, ora 03.00, Houston Stadium.

Program meciuri Insulele Capului Verde la Cupa Mondială 2026:

15 iunie, ora 19.00, Spania - Insulele Capului Verde

22 iunie, ora 01.00, Uruguay - Insulele Capului Verde

27 iunie, ora 03.00, Insulele Capului Verde - Arabia Saudită

Cum s-a calificat echipa Insulelor Capului Verde la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Insulelor Capului Verde s-a calificat la Campionatul Mondial, după ce a câştigat, fără mari probleme, o grupă din care au mai făcut parte Camerun, Libia, Angola, Mauritius şi Eswatini.

Echipa antrenată de Pedro Bubista a făcut 1-0 şi 1-4 cu Camerun, 1-0 şi 3-3 cu Libia, 0-0 şi 2-1 cu Angola, 1-0 şi 2-0 cu Mauritius şi 3-0 şi 2-0 cu Eswatini, câştigând grupa cu 23 de puncte, respectiv cu patru puncte peste Camerun, principala favorită, profitând de inconstanţa rivalilor.

Lot Insulele Capului Verde

Este de aştepat ca din lotul lărgit avut la dispoziţie de selecţionerul Pedro Bubista să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Josimar Vozinha, Marcio Rosa, Bruno Varela, Henrique Tavares.

Fundaşi - Ianique Stopira, Edilson Diney, Ricardo Santos, Kelvin Pires, Wagner Pina, Sidny Lopes, Jorge Jojo, David Moreira, Steven Moreira, Roberto Pico, Logan Costa.

Mijlocaşi - Kevin Pina Lenini, Joao Paulo, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Laros Duarte, Telmo Arcanjo, Ailson Tavares, Yannick Semedo, Fabricio Garcia, Elson Mendes, Sidnei Tavares, David Tavares.

Atacanţi - Dailon Livramento, Garry Rodrigues, Alessio da Cruz, Willy Semedo, Helio Varela, Ryan Mendes, Nuno da Costa, Heriberto Tavares, Jovane Cabral, Gilson Benchimol, Bryan Teixeira, Luis Henrique Duk.

Top jucători Insulele Capului Verde: Logan Costa este vedeta echipei

Naţionala de fotbal a Insulelor Capului Verde se bazează pe câţiva jucători extrem de interesanţi, iar unul dintre aceştia este fundaşul Logan Costa, de la Villarreal, fotbalist cotat la 18 milioane de euro. Alături de Logan Costa strălucesc şi Wagner Pina, de la Trabzonspor, cotat la 7 milioane de euro, Kevin Lenini Pina, de la FC Krasnodar, cotat la 4,5 milioane de euro, Telmo Arcanjo, de la Vitoria Guimaraes, cotat la 3 milioane de euro, sau Sidny Lopes Cabral, de la Benfica Lisabona, cotat la 2 milioane de euro.

Logan Costa are 24 de ani, s-a născut în Franţa şi a crescut în academia celor de la Reims. A evoluat pentru Le Mans şi Toulouse, înainte de a ajunge la Villarreal, dar şi pentru naţionalele de juniori U16 şi U17 ale Franţei. Logan Costa a câştigat Cupa Franţei, cu Toulouse, în 2023.

Pedro Bubista este antrenorul Insulelor Capului Verde

Naţionala de fotbal a Insulelor Capului Verde este condusă, din 2020, de Pedro Leitao Brito Bubista, un tehnician în vârstă de 56 de ani. Bubista este născut şi crescut în Insulele Capului Verde. A jucat fotbal la cluburi pentru Badajoz sau Estoril şi a adunat 21 de selecţii în naţionala Insulelor Capului Verde. A antrenat echipe precum Mindelo, Batuque sau Sporting Praia.

Ca jucător, Bubista a fost campion al Angolei, cu Atletico Sport Aviacao, în 2002. Ca antrenor, Bubista a fost campion al Insulelor Capului Verde, cu Mindelense, în 2013, şi a fost desemnat cel mai bun antrenor al Africii, în 2025, după ce a calificat în premieră naţionala ţării sale la un turneu final de Campionat Mondial.

Palmaresul Insulelor Capului Verde la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Insulelor Capului Verde s-a calificat în premieră la un turneu final de Campionat Mondial, astfel că această participare reprezintă, practic, o sărbătoare naţională.

Echipa Insulelor Capului Verde se poate lăuda cu două sferturi de finală bifate la Cupa Africii pe Naţiuni, la ediţiile din 2013, Africa de Sud, şi 2023, Coasta de Fildeş.

