Scandal şi acuzaţii de rasism, la meciul Benfica - Real Madrid din Liga Campionilor 

Marţi s-au jucat primele meciuri din prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor la fotbal, iar derby-ul serii, duelul dintre Benfica Lisabona şi Real Madrid, a fost plin de momente controversate.

la 18.02.2026 , 09:16
Atacantul brazilian Vinicius a fost implicat într-un scandal masiv, în meciul Benfica - Real Madrid din Liga Campionilor Atacantul brazilian Vinicius a fost implicat într-un scandal masiv, în meciul Benfica - Real Madrid din Liga Campionilor - Profimedia

Real s-a impus pe terenul celor de la Benfica, scor 1-0, graţie unui gol marcat de Vinicius, în minutul 50, dar, imediat după golul marcat de brazilian, pe Da Luz s-a produs un adevărat iureş.

Imediat după gol, Vinicius a fost avertizat cu cartonaşul galben, pentru comportament nesportiv, centralul francez Francois Letexier considerând că acesta s-a bucurat într-un mod mult prea ostentativ în faţa fanilor portughezi.

A fost suficient pentru ca brazilianul să înceapă să se dea în stambă, iar fanii portughezi să-l taxeze adresându-i cuvinte cu caracter rasist. Totul a culminat cu un moment în care Prestianni, jucătorul Benficăi, i-ar fi adresat şi el brazilianului cuvinte cu caracter rasist. Vinicius s-a grăbit să reclame momentul către brigada de arbitri şi să părăsească suprafaţa de joc în semn de protest.

După circa 10 minute de discuţii, parlamentări şi chiar insulte între cele două tabere, Vinicius a revenit pe teren şi jocul s-a reluat. 

Finalul, însă, a fost şi mai încins. Legendarul Jose Mourinho, antrenorul celor de la Benfica Lisabona, a fost eliminat, pentru proteste, după ce a cerut un al doilea cartonaş galben pentru Vinicius, în urma unui fault comis de atacantul brazilian.

Benfica - Real s-a terminat 0-1 şi spaniolii sunt favoriţi la calificarea în optimi, dar totul se decide la Madrid, în returul de pe 25 februarie.

