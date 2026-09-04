Rapid l-a prezentat oficial pe Sheriff Sinyan, fostul fundaş central de la CFR Cluj 

Rapid Bucureşti a transferat un nou fundaş central, după ce bosniacul Daniel Graovac a suferit o accidentare gravă şi nu va mai putea fi utilizat în sezonul 2026-2027.

Giuleştenii au bătut palma cu fundaşul gambian Sheriff Sinyan, 30 de ani, fotbalist care a semnat un contract pe un an cu gruparea de lângă Podul Grant. În funcţie de evoluţiile fotbalistului şi de rezultatele obţinute de Rapid, cu Sinyan în echipă, oficialii giuleştenilor au drept de prelungire asupra înţelegerii avute cu fotbalistul de 30 de ani.

Sheriff Sinyan a semnat cu Rapid Bucureşti din postura de jucător liber de contract, după ce şi-a încheiat colaborarea cu CFR Cluj.

Sheriff Sinyan s-a născut în Norvegia şi a evoluat, de-a lungul timpului, pentru echipe precum Lillestrom, Molde, Slavia Praga sau CFR Cluj. De asemenea, Sinyan are un gol în 13 selecţii la naţionala Gambiei, gol marcat anul trecut, împotriva Kenyei, într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale 2026.

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Sheriff Sinyan merge la Rapid pentru a suplini absenţa lui Daniel Graovac, fundaş central care a suferit o accidentare gravă în meciul cu Petrolul Ploieşti, din campionat, şi nu va mai putea fi utilizat în sezonul 2026-2027.

Rămâne de văzut momentul exact în care Sheriff Sinyan va putea fi aruncat în luptă de către antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, în condiţiile în care fundaşul central, cotat de site-urile de specialitate la 1,4 milioane de euro, nu a mai evoluat într-un meci oficial din mai şi nici nu a efectuat o pregătire potrivită în vara acestui an.