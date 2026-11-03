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Antrenorul care i-a şcolit pe Drăguşin, Borza sau Louis Munteanu, prezentat oficial la Dunărea Călăraşi

Daniel Mogoşanu, prezentat oficial drept noul antrenor de la Dunărea Călăraşi Daniel Mogoşanu, prezentat oficial drept noul antrenor de la Dunărea Călăraşi - Facebook/AFC Dunărea Călăraşi
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| Timp citire: 1 minut
Publicat la 03.11.2026, 16:00 | Modificat la 03.11.2026, 16:04

Ajunsă în Liga a III-a, fosta prim-divizionară Dunărea Călăraşi l-a prezentat oficial, luni, pe Daniel Mogoşanu drept noul antrenor principal al echipei.

Fost jucător la Universitatea Craiova, Oţelul Galaţi şi FC Argeş, Mogoşanu este cunoscut drept un tehnician care dă credit jucătorilor tineri, prin mâinile sale trecând fotbalişti precum Radu Drăguşin, Louis Munteanu, Valentin Mihăilă, Andrei Borza sau Ştefan Baiaram.

De altfel, obiectivul celor de la Dunărea este chiar acesta, de a forma o echipă redutabilă alcătuită în mare măsură de fotbalişti de perspectivă din judeţ.

Momentan, însă, Dunărea Călăraşi ocupă abia locul 9 în clasamentul Seriei a 4-a din Liga a III-a, deşi, în ultima etapă, Dunărea a obţinut un 0-0 pe terenul liderului, Agricola Borcea.

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