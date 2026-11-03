Anunţul UEFA după decesul atacantului spaniol Jesus de Miguel

Lumea fotbalului este în doliu, după ce s-a anunţat decesul celui care a fost atacantul spaniol Jesus de Miguel, fotbalistul celor de la Tenerife.

Jesus de Miguel, atacantul lui Tenerife, a murit la numai 30 de ani - Profimedia

Jesus de Miguel şi-a pierdut viaţa la numai 30 de ani, după ce a fost lovit puternic, luni seara, de portarul Jesus Owono, de la FC Andorra, într-un meci din Liga a doua spaniolă.

Atacantul lui Tenerife ar fi scăpat pe contraatac, însă portarul adversarilor a intervenit brutal, la mare distanţă de propria poartă, şi l-a lovit cu genunchiul în piept pe Jesus de Miguel.

Transportat de urgenţă la spital, Jesus de Miguel a suferit un stop cardio-respirator în ambulanţă şi nu a mai putut fi resuscitat de medici.

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La câteva ore după tragicul anunţ, reprezentanţii UEFA au ţinut să precizeze că "întreaga comunitate fotbalistică europeană este în doliu, după moartea atacantului echipei CD Tenerife, Jesús de Miguel Alameda. Transmitem cele mai sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi coechipierilor săi, în aceste momente extrem de dificile. În memoria sa, se va ţine un moment de reculegere la toate meciurile UEFA din această săptămână".