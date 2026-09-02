Anzor Mekvabishvili, fost la Universitatea Craiova, prezentat la Chicago Fire. Va fi coleg cu Lewandowski

Gruzinul Anzor Mekvabishvili, fostul mijlocaş de la Universitatea Craiova, a fost prezentat oficial, luni seara, drept noul jucător al echipei americane Chicago Fire.

Anzor Mekvabishvili, 25 de ani, a fost cumpărat de americani pentru 2,5 milioane de euro şi a semnat un contract pe trei ani cu gruparea antrenată de fostul internaţional american Gregg Berhalter. Anzor Mekvabishvili va fi coleg la noua echipă, printre alţii, cu legendarul atacant polonez Robert Lewandowski, dar şi cu Robert Turdean, un mijlocaş de numai 16 ani şi cu origini române. De altfel, în ianuarie 2025, Turdean devenea, la 15 ani şi opt zile, cel mai tânăr jucător din istoria clubului care semnează un contract de profesionist.

Anzor Mekvabishvili a fost prezentat la Chicago Fire la pachet cu fundaşul norvegian Andreas Hanche-Olsen, fotbalist trecut pe la Stabaek, Gent şi Mainz şi care are 22 de selecţii în naţionala Norvegiei.

Anzor Mekvabishvili s-a despărţit de Universitatea Craiova după ce a reuşit şapte goluri şi 13 pase decisive în 119 meciuri jucate pentru gruparea din Bănie.