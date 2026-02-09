Un român în vârstă de 31 de ani a fost adus luni în faţa unui tribunal din Freiburg, în sud-vestul Germaniei, la debutul procesului în care este judecat pentru fapte grave de abuz sexual asupra unei fetiţe de şase ani, pe care a răpit-o dint-un parc acvatic apropierea graniţei cu Franţa.

A început procesul românului acuzat că răpit şi abuzat sexual o fetiţă de 6 ani în Germania - arhivă

Un bărbat român suspectat că a ademenit o fetiţă dintr-un parc acvatic din sud-vestul Germaniei şi a abuzat-o apoi sexual s-a prezentat în faţa unui tribunal din Freiburg, luni, în prima zi a procesului în care va fi judecat, informează DPA, potrivit Agerpres.

Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, a fost pus sub acuzare pentru abuz sexual, agresiune sexuală şi tentativă de vătămare corporală în formă agravată.

Potrivit investigaţiilor desfăşurate până acum, acuzatul a ademenit o fetiţă în vârstă de şase ani din piscina parcului acvatic Rulantica din Rust, o localitate germană de lângă graniţa cu Franţa, în august 2025, şi a dus-o apoi într-un lan de porumb de la marginea unei păduri din apropiere. Acolo, el a consumat cocaină şi a încercat să o convingă pe fetiţă să facă la fel, înainte să o agreseze sexual.

Articolul continuă după reclamă

Întrucât fetiţa a continuat să se lupte, bărbatul a aruncat-o în tufişurile de pe marginea drumului şi a fugit de la locul faptei, au afirmat procurorii germani. Fetiţa de şase ani a reuşit să meargă pe jos până într-un sat din apropiere, unde a fost găsită de un conducător auto care a alertat Poliţia - la aproximativ două ore după ce dispăruse din parcul acvatic.

Suspectul a fost arestat în urmă cu aproximativ o săptămână în România şi extrădat apoi în Germania.

La începutul procesului, avocatul românului a spus că acuzatul va face declaraţii despre evenimentele din acea seară dacă un acord în privinţa sentinţei va fi încheiat cu Procuratura germană. Alte cinci date de prezentare în instanţă au fost stabilite pentru acest proces, care se desfăşoară în Freiburg, un oraş din sud-vestul Germaniei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că ar trebui mărită limita de vârstă în cazul conturilor de TikTok? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰