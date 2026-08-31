Platini e convins că Infantino trebuie să plece de la FIFA pentru că "nu a respectat regulile fotbalului"

Legenda fotbalului francez şi fostul preşedinte al UEFA, Michel Platini, a declarat, duminică, la postul Canal+, că liderul FIFA, Gianni Infantino, "trebuie să plece" deoarece nu a "respectat regulile" fotbalului, relatează AFP.

"Aspectele financiare sunt una, dar cred că Infantino a eşuat pentru că el este garantul regulilor jocului şi nu le-a respectat. Pauzele comerciale (pauze de hidratare sistematizate în timpul Cupei Mondiale din 2026) nu sunt prevăzute în regulament, o pauză de 30 de minute între reprize în finală nu este prevăzută în regulament, iar problema cartonaşului roşu, asta e partea cea mai gravă. El este garantul (regulilor) şi, totuşi, nu le respectă. Trebuie să plece", a declarat Michel Platini, triplul câştigător al "Balonului de Aur" în cadrul emisiunii Canal Football Club, făcând aluzie la suspendarea atacantului american Folarin Balogun, sancţiune anulată în timpul Cupei Mondiale în urma unei intervenţii a lui Donald Trump.

De la încheierea turneului găzduit în această vară de Statele Unite, Mexic şi Canada, preşedintele FIFA s-a confruntat cu presiuni enorme în urma dezvăluirilor privind planul său, ulterior abandonat, de a deschide Cupa Mondială către investitori privaţi. UEFA, în alianţă cu confederaţiile din America de Nord şi Caraibe (CONCACAF) şi din Asia (AFC), conduce demersurile pentru înlăturarea preşedintelui forului mondial, aflat în funcţie din 2016 şi care urmăreşte realegerea la congresul programat pentru luna martie 2027, în Maroc.

Confederaţia europeană pregăteşte o plângere în baza legislaţiei elveţiene împotriva lui Gianni Infantino pentru "gestionare neloială", căutând în acelaşi timp un candidat care să-l înfrunte pe oficialul italo-elveţian în 2027.

Articolul continuă după reclamă

"Nu prin intermediul organismelor de conducere ale sportului se va rezolva această situaţie sau se va produce căderea sa. Cred că, dacă UEFA vrea să-l înlăture pe Infantino, va trebui să o facă pe calea instanţelor de judecată", a declarat Michel Platini.

"Am ştiut dintotdeauna că este foarte atras de bani şi de putere", a adăugat fostul căpitan şi număr 10 al Franţei, care fusese văzut drept favorit la preşedinţia FIFA înainte de a fi eliminat din cursă din cauza unor acuzaţii de fraudă, soldate în cele din urmă cu o achitare definitivă în Elveţia, în august 2025.

Înlăturarea preşedintelui UEFA (2007-2015) a deschis calea pentru alegerea neaşteptată a secretarului său general, Gianni Infantino, în februarie 2016.

"Nu el a fost cel care m-a doborât, pur şi simplu a profitat de situaţie. Însă, acum că există numeroase anchete care îl vizează în întreaga lume, circulă zvonuri conform cărora ar fi fost la curent cu anumite chestiuni. Rămâne de văzut", a explicat Michel Platini, care a depus o plângere împotriva lui Gianni Infantino în luna iunie, pentru "acuzaţie calomnioasă" şi "trafic de influenţă".

"Am făcut acest lucru în Franţa, deoarece nu am prea multe şanse de câştig în Elveţia", a spus el, zâmbind.

Întrebat despre o posibilă revenire în administraţia fotbalistică, Platini a răspuns: "Nu, nu am nicio dorinţă în acest sens".

"Cluburile şi organismele de conducere, toate acestea ţin de trecut. Pot oferi sfaturi bune, aşa că aş putea înfiinţa o firmă de consultanţă în fotbal. Sunt mulţi oameni care îmi cer ajutorul, cluburi, federaţii şi aşa mai departe", a adăugat el.