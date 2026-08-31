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Cagliari - Inter 0-1. Italienii, impresionaţi de forţa ofensivă a echipei antrenate de Cristi Chivu 

Hakan Calhanoglu a adus o nouă victorie Interului lui Chivu Hakan Calhanoglu a adus o nouă victorie Interului lui Chivu - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 31.08.2026, 14:21 | Modificat la 31.08.2026, 14:25

Internazionale Milano, campioana en-titre a Italiei, a obţinut, duminică seara, al II-lea succes consecutiv din actualul sezon al Serie A, trupa antrenată de Cristi Chivu impunându-se, scor 1-0, pe terenul celor de la Cagliari.

Singurul gol al meciului a fost marcat de turcul Hakan Calhanoglu, încă din minutul 9 al partidei, mijlocaşul lui Inter fructificând o minge primită de la Nicolo Barella.

În ciuda victoriei la limită, jurnaliştii italieni au fost impresionaţi de forţa ofensivă a lui Inter, trupa antrenată de Cristian Chivu încheind partida cu 65% posesie a balonului, 31-10 la şuturi spre poartă şi 7-0 la şuturi pe poartă.

Jurnaliştii italieni consideră că Interul lui Chivu mai are mici reglaje de făcut, de a fructifica mai eficient numeroasele ocazii create, dar susţin că deţinătoarea Lo Scudetto are forţa necesară de a domina cu autoritate un nou sezon din Serie A.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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