Cagliari - Inter 0-1. Italienii, impresionaţi de forţa ofensivă a echipei antrenate de Cristi Chivu 

Internazionale Milano, campioana en-titre a Italiei, a obţinut, duminică seara, al II-lea succes consecutiv din actualul sezon al Serie A, trupa antrenată de Cristi Chivu impunându-se, scor 1-0, pe terenul celor de la Cagliari.

Singurul gol al meciului a fost marcat de turcul Hakan Calhanoglu, încă din minutul 9 al partidei, mijlocaşul lui Inter fructificând o minge primită de la Nicolo Barella.

În ciuda victoriei la limită, jurnaliştii italieni au fost impresionaţi de forţa ofensivă a lui Inter, trupa antrenată de Cristian Chivu încheind partida cu 65% posesie a balonului, 31-10 la şuturi spre poartă şi 7-0 la şuturi pe poartă.

Jurnaliştii italieni consideră că Interul lui Chivu mai are mici reglaje de făcut, de a fructifica mai eficient numeroasele ocazii create, dar susţin că deţinătoarea Lo Scudetto are forţa necesară de a domina cu autoritate un nou sezon din Serie A.