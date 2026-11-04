Bruno Fernandes, atac la adresa contestatarilor: "Numai speculaţii şi minciuni"

Marţi seara, într-un meci ce a contat pentru etapa a 4-a a Ligii Campionilor la fotbal, Manchester United s-a impus, 3-2, împotriva celor de la AS Roma.

Despre Bruno Fernandes s-a spus că ar avea un conflict cu Michael Carrick, antrenorul lui Manchester United - Profimedia

A fost prima victorie obţinută într-un meci oficial de Manchester United, după aproape două luni, dar englezii s-au impus cu mare dificultate. Ei au fost obligaţi să revină de la 0-2, goluri Soule şi Malen, şi să dea lovitura abia pe final.

Golurile lui Manchester United au fost marcate de Bruno Fernandes, din penalty, şi Matheus Cunha, de două ori.

Deşi victoria obţinută de Manchester United a fost una chinuită şi a venit după nouă meciuri în care englezii au bifat trei egaluri şi şase înfrângeri, portughezul Bruno Fernandes, căpitanul lui United, nu a ezitat să sară la gâtul contestatarilor.

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Parcursul slab al lui United din acest sezon a fost pus mai ales pe seama unui conflict existent între Bruno Fernandes şi antrenorul Michael Carrick, însă mijlocaşul susţine că "au existat multe speculaţii, multe minciuni despre diverse evenimente petrecute la acest club. Că antrenorul a decis să mă lase pe bancă la un meci sau altul pentru că nu am avut o prestație bună este absolut normal. Acest lucru nu schimbă cu nimic încrederea pe care o am în antrenor, în staff-ul său şi în fiecare jucător de la acest club. În rest, ce s-a spus, despre un eventual conflict între noi, au fost numai speculaţii şi minciuni".