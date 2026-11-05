Momente cumplite pentru iubita atacantului spaniol ucis de un fault agresiv. Tânăra a stat ore întregi singură în spital aşteptând o veste de la medici. În tot acest timp, părinţii lui Jesus de Miguel căutat soluţii să ajungă cât mai repede alături de fiul lor. Fotbalistul din Tenerife a murit după ce a fost lovit cu un genunchi în piept în timpul meciului de luni. O fetiţă de numai un an a rămas orfană în urma acestei tragedii.

Singură, aşa a aşteptat Maria, iubita fotbalistului Jesus de Miguel, veşti despre partenerul ei. Fotbalistul de 30 de ani a murit marţi dimineaţă, după ce cu o zi înainte a fost faultat violent în timpul unui meci.

Maria era în tribune în momentul în care s-a produs tragedia. Cu ea era şi fiica lor, Carla, de doar un an şi patru luni.

La kilometri distanţă, în faţa unui televizor, părinţii sportivului au fost şi ei martorii impactului violent care a dus la moartea lui Jesus de Miguel. Presa din Marea Britanie scrie că tatăl sportivului ar fi izbucnit în lacrimi în momentul în care şi-a văzut fiul inert pe teren. Au plecat imediat spre Tenerife ca să-i fie alături.

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"O lovitură puternică poate să cauzeze un stop cardiac. Sunt cazuri clare în care la autopsie s-a obiectivat o oprire a inimii în urma unui impact violent în timpul activității sportive", a declarat Claudiu Stoicescu, medic cardiolog.

Până la sosirea lor, Maria a aşteptat în spital o veste bună de la medici. Era partenera lui Jesus încă din adolescenţă şi îl însoţea la fiecare schimbare de club. S-au mutat în Tenerife în iulie 2025, la doar o lună de la naşterea fiicei lor.

Sute de fani îngrijoraţi au rămas, de asemenea, în faţa unităţii medicale în aşteptarea unei minuni. Vestea bună nu a mai venit însă. Jesus de Miguel era idolul echipei din Tenerife şi anul trecut promitea fanilor că va duce clubul în prima ligă.

Într-un mesaj transmis prin intermediul clubului său, Jesus Owono, portarul care l-a accidentat, a mărturisit că este devastat, trece prin cele mai cumplite zile din viaţa sa şi că va accepta orice sancţiune.

La clubul din Tenerife, coechipierii şi suporterii au depus flori la poarta 9, numărul de pe tricoul lui Jesus de Miguel.