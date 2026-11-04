Premierul Canadei nu acceptă ca Rusia să participe la Mondialul de hochei pe gheaţă pentru juniori

Mark Carney, premierul Canadei, a anunţat că autorităţile din Canada vor interzice participarea echipelor din Rusia şi Belarus la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă pentru juniori, competiţie ce va avea loc în Canada, peste ceva mai mult de o lună.

Mark Carney, premierul Canadei, nu acceptă ca Rusia să joace la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă - Profimedia

Judecătorii Tribunalului de Arbitraj Sportiv au permis echipelor de hochei pe gheaţă din Rusia şi Belarus să revină în competiţiile internaţionale, însă vestea a fost primită cu scepticism de cele mai importante federaţii de hochei pe gheaţă din lume.

Oficialii federaţiilor din Norvegia, Danemarca, Finlanda, Suedia şi Cehia au anunţat, deja, că echipele lor vor refuza să joace cu Rusia sau Belarus, ţări considerate vinovate pentru conflictul armat din Ucraina.

Acum, Mark Carney, premierul Canadei, a anunţat că "atâta timp cât Rusia şi Belarus susţin acest război ilegal, nejustificat şi îngrozitor din Ucraina, atâta timp cât acesta va continua, niciunul dintre aceşti sportivi nu va concura în Canada. Aşadar, dacă vă referiţi în mod specific la Campionatul Mondial de juniori, ruşii nu vor fi prezenţi acolo".