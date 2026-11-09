Atletico Madrid - FC Barcelona 1-2. Catalanii şi-au consolidat locul 1 în La Liga
Fermin Lopez a fost eroul meciului Atletico Madrid - FC Barcelona 1-2 - Profimedia
Duminică seara, în cel mai aşteptat meci din etapa a 12-a a La Liga, FC Barcelona s-a impus, 2-1, pe terenul rivalilor de la Atletico Madrid.
Gazdele au deschis scorul repede, prin Simeone, în minutul 10, şi păreau în controlul partidei, însă Barcelona a întors rezultatul graţie unui erou mai puţin aşteptat.
Când toţi ochii erau pe golgeterii Lamine Yamal şi Raphinha, a ieşit la rampă Fermin Lopez. Fermin a egalat înainte de pauză şi a marcat golul victoriei în minutul 66, din pasa lui Lamine Yamal.
Graţie acestui succes, FC Barcelona şi-a consolidat locul 1 în La Liga. Catalaniii au adunat 33 de puncte din 12 meciuri şi au trei puncte avans faţă de Real Madrid şi cinci puncte avans faţă de Atletico Madrid.
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