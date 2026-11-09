Observator » Sport » Atletico Madrid - FC Barcelona 1-2. Catalanii şi-au consolidat locul 1 în La Liga 

Atletico Madrid - FC Barcelona 1-2. Catalanii şi-au consolidat locul 1 în La Liga 

Fermin Lopez a fost eroul meciului Atletico Madrid - FC Barcelona 1-2 Fermin Lopez a fost eroul meciului Atletico Madrid - FC Barcelona 1-2 - Profimedia
Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.11.2026, 08:15 | Modificat la 09.11.2026, 08:19

Duminică seara, în cel mai aşteptat meci din etapa a 12-a a La Liga, FC Barcelona s-a impus, 2-1, pe terenul rivalilor de la Atletico Madrid.

Gazdele au deschis scorul repede, prin Simeone, în minutul 10, şi păreau în controlul partidei, însă Barcelona a întors rezultatul graţie unui erou mai puţin aşteptat.

Când toţi ochii erau pe golgeterii Lamine Yamal şi Raphinha, a ieşit la rampă Fermin Lopez. Fermin a egalat înainte de pauză şi a marcat golul victoriei în minutul 66, din pasa lui Lamine Yamal.

Graţie acestui succes, FC Barcelona şi-a consolidat locul 1 în La Liga. Catalaniii au adunat 33 de puncte din 12 meciuri şi au trei puncte avans faţă de Real Madrid şi cinci puncte avans faţă de Atletico Madrid.

Articolul continuă după reclamă
Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
Like
atletico madrid fc barcelona fermin lopez la liga lamine yamal
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.