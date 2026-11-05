A murit australianul Alan Jones, fost campion mondial de Formula 1

Este doliu în Formula 1, după ce a fost anunţat decesul celui care a fost Alan Jones, fost campion mondial în 1980.

Alan Jones a murit la 80 de ani, din cauza unor probleme medicale specifice vârstei relativ înaintate.

Jones a devenit campion mondial de Formula 1 în 1980, alături de echipa Albilad Williams Racing Team. Australianul a câştigat cinci dintre cele 14 curse desfăşurate în acel sezon şi a încheiat competiţia cu 67 de puncte, depăşindu-l pe legendarul brazilian Nelson Piquet, pilot care avea, ulterior, să devină de trei ori campion mondial, în 1981, 1983 şi 1987.

Interesant este că în acelaşi an, 1980, Alan Jones a fost şi vicecampion în BMW M1 Procar Championship.