Brazilianul Raphinha, starul Barcelonei, şi-a prelungit contractul cu gruparea catalană

Oficialii de la FC Barcelona au scăpat de una dintre cele mai stringente probleme din această perioadă, catalanii reuşind să-l facă pe brazilianul Raphinha să-şi prelungească acordul cu trupa antrenată de Hansi Flick.

Raphinha şi-a prelungit contractul cu FC Barcelona, scadent în 2028, pentru încă două sezoane, astfel că se va afla sub contract cu gruparea catalană până în vara lui 2030, respectiv până într-un moment în care va avea, deja, aproape 34 de ani.

Raphinha, cotat în acest moment la 70 de milioane de euro, a fost printre cei mai buni jucători ai catalanilor în ultimele sezoane. A adunat, deja, 94 de goluri în 190 de meciuri jucate pentru Barcelona, dar a explodat cu adevărat în actualul sezon, când a fost trecut vârf de atac, brazilianul reuşind 23 de goluri şi patru pase decisive în numai 15 meciuri.