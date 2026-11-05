Fostul atacant al celor de la Oţelul Galaţi a murit la doar 38 de ani

Oficialii clubului de fotbal Oţelul Galaţi au anunţat decesul celui care a fost Vadim Crîcimari, fost atacant al echipei gălăţene în sezonul 2021-2022.

Basarabeanul de 38 de ani s-a stins din cauza unei boli teribile. Deşi s-a aflat un an sub contract cu gălăţenii, Crîcimari nu a apucat să joace pentru Oţelul.

Crîcimari a activat la mai multe grupări din ţara natală, precum Zimbru Chişinău, Speranţa Nisporeni sau Dacia Buiucani, a fost finalist al Cupei Moldovei, cu Rapid Ghidighici, în 2012, iar ultimul contract de fotbalist l-a avut semnat cu Dacia Unirea Brăila.