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Fostul atacant al celor de la Oţelul Galaţi a murit la doar 38 de ani

Oficialii Oţelul Galaţi au anunţat decesul fostului fotbalist Vadim Crîcimari Oficialii Oţelul Galaţi au anunţat decesul fostului fotbalist Vadim Crîcimari - Instagram/scotelulgalati
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Publicat la 05.11.2026, 17:44 | Modificat la 05.11.2026, 18:03

Oficialii clubului de fotbal Oţelul Galaţi au anunţat decesul celui care a fost Vadim Crîcimari, fost atacant al echipei gălăţene în sezonul 2021-2022.

Basarabeanul de 38 de ani s-a stins din cauza unei boli teribile. Deşi s-a aflat un an sub contract cu gălăţenii, Crîcimari nu a apucat să joace pentru Oţelul.

Crîcimari a activat la mai multe grupări din ţara natală, precum Zimbru Chişinău, Speranţa Nisporeni sau Dacia Buiucani, a fost finalist al Cupei Moldovei, cu Rapid Ghidighici, în 2012, iar ultimul contract de fotbalist l-a avut semnat cu Dacia Unirea Brăila.

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