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Barcelona, fără milă în La Liga. Victorie cu 7-2 și parcurs perfect pentru catalani

Barcelona, fără milă în La Liga. Victorie cu 7-2 și parcurs perfect pentru catalani Barcelona, fără milă în La Liga. Victorie cu 7-2 și parcurs perfect pentru catalani - Facebook - FC Barcelona
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Editor M.U. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 17.09.2026, 16:03 | Modificat la 17.09.2026, 16:03

Formaţia FC Barcelona a înregistrat, miercuri seară, pe teren propriu, cea mai categorică victorie a actualului sezon de LaLiga, în faţa echipei Racing Santander, scor 7-2, în etapa a şasea.

Învingătorii au marcat prin Joao Cancelo '8, Raphinha '25 (P), '42, '67 (P), Villalibre '36 (autogol), Gabriel Jesus '79 şi Lamine Yamal '89.

Pentru oaspeţi au înscris Maguette '30 şi Zabiri '65.

Şase meciuri, şase victorii şi 28 de goluri marcate: Barça (locul 1, 18 puncte) şi-a prelungit seria superbă cu o nouă demonstraţie de forţă împotriva echipei promovate (locul 10, 7 puncte) şi îşi păstrează avansul de trei puncte faţă de Real (locul 2, 15 puncte) în fruntea clasamentului.

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Alte rezultate din LaLiga:

  • Atletico Madrid - Osasuna 4-0
  • Au marcat: David '24, Lee '54, Le Normand '63, Baena '82
  • Deportivo La Coruna - FC Sevilla 0-1

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M.U.
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