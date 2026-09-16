Campioana Arabiei Saudite, Al-Nassr, cu starul Cristiano Ronaldo integralist, a fost surclasată de echipa Al-Ain, din Emiratele Arabe Unite, cu scorul de 4-0, marţi, în prima etapă a Ligii Campionilor Asiei la fotbal.

Cristiano Ronaldo şi Al-Nassr, umiliţi de Al-Ain în Liga Campionilor Asiei - Profimedia

Fraţii marocani Houssine Rahimi (25, 63) şi Soufiane Rahimi (72) au marcat primele trei goluri ale partidei, tabela fiind închisă de grecul Georgios Giakoumakis (85).

În alt meci din Asian Champions League Elite, echipa saudită Al-Hilal a trecut cu 2-1 de Al-Gharafa (Qatar), la care internaţionalul român Florinel Coman a jucat din min. 62.

Ruben Neves (45+3 - penalty) şi Sergej Milinkovic-Savic (72) au marcat golurile gazdelor, iar pentru Al-Gharafa a punctat palestinianul Hasan Alaa Eddin (90+2).

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Ambele echipe au jucat din min. 32 în zece oameni, după ce Crysencio Summerville (Al-Hilal) şi Ismael Bennacer (la primul meci pentru Al-Gharafa) au fost eliminaţi în urma unei altercaţii.

În AFC Champions League 2, competiţia de nivelul imediat inferior, Al-Jazira (EAU), echipă antrenată de românul Cosmin Olăroiu, a remizat în deplasare cu echipa iraniană Gol Gohar, 0-0, în prima etapă din Grupa B.