Copilul căutat de toată ţara în Anglia a fost găsit mort. Ce s-a întâmplat cu băieţelul de 3 ani

Pentru micuțul pierdut din Anglia, s-a întâmplat scenariul de care se teme orice părinte, un copil de doar trei ani a fugit dintr-un loc de joacă și a dispărut fără urmă.

Dispariția lui Noah Woods a avut însă un deznodământ tragic. După aproape 24 de ore de căutări intense, la care au participat peste 2.000 de voluntari, alături de polițiști și reprezentanți ai altor servicii de intervenție, un trup neînsuflețit a fost descoperit într-un iaz, aflat la doar aproximativ 230 de metri de locul de joacă, potrivit DailyMail.

Identificarea oficială nu a fost încă realizată, însă părinții copilului de trei ani au fost informați, iar cazul a fost transmis medicului legist.

În această dimineață, peste 100 de buchete și aranjamente florale fuseseră deja depuse lângă locul de joacă. Oamenii au lăsat și mesaje emoționante, dar şi jucării, în amintirea băieţelului. Printre obiectele depuse se aflau și jucării cu Bluey, unul dintre personajele preferate ale copilului. Noah purta un tricou cu personajul de desene animate în momentul în care a dispărut.

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Care ar fi fost ultimul drum al băieţelului

Ultimul drum al lui Noah a început în locul de joacă de pe Merriam Way, în Brantham, Suffolk, unde copilul se afla marți după-amiază împreună cu o rudă. La ora 14:37, băiețelul a fugit brusc pe o alee aflată lângă locul de joacă, care coboară spre o zonă rezidențială nou construită. Deși traseul exact urmat de copil nu a fost încă stabilit, anchetatorii cred că acesta a trecut, cel mai probabil, pe lângă o zonă a șantierului care se află încă în construcție.

În apropiere se află Decoy Pond, un iaz folosit pentru pescuit, cu o lățime de aproximativ 140 de metri. Zona este înconjurată de copaci și câmpuri și este frecventată de familii cu copii. Scafandrii au intrat miercuri după-amiază în apă, în apropierea acestei zone. La scurt timp, au descoperit un trup neînsuflețit. Anunțul oficial a fost făcut la ora 17:40.

Copilul se afla în proces de evaluare pentru autism

Îngrijorarea în privința lui Noah era cu atât mai mare cu cât băiețelul nu vorbea, avea o pierdere parțială a auzului și se afla în proces de evaluare pentru autism. În prezent, anchetatorii cred că este posibil ca băiețelul să fi ajuns la iaz la scurt timp după ce s-a îndepărtat de locul de joacă.

"Gândurile noastre sunt alături de familia lui Noah și de toți cei care l-au cunoscut", au declarat autorităţile din cadrul Poliției Suffolk. "Am fost copleșiți de sprijinul oferit de comunitate și de numărul oamenilor care au venit să ajute", a mai spus acesta.

Localnicii au aprins lumânări în memoria lui Noah

Odată cu lăsarea întunericului, mai mulți localnici au aprins lumânări în apropierea locului de joacă.

În această dimineață, oamenii au început să lase flori lângă gardul de lemn al zonei de joacă, în memoria lui Noah, care avea părul roșcat și creț. "Micuțule Noah, să te odihnești în pace pentru eternitate. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile oamenilor din sat și ale tuturor prietenilor tăi. Strălucește puternic", scria într-un mesaj lăsat lângă o jucărie de pluș. "Nu te-am cunoscut, dar am ajutat la căutarea ta. Odihnește-te în pace, micuțule", se putea citi într-un alt mesaj. Pe un buchet era atașat un bilețel pe care scria: "Ai atins atât de multe inimi. Odihnește-te în pace".

Până la 1.000 de persoane și-au petrecut noaptea de marți spre miercuri căutând copilul în sat și pe terenurile agricole din apropiere. Li s-au alăturat echipe de polițiști și pompieri, după ce dispariția copilului a fost anunțată.

Tatăl lui Noah, Rhys Woods, în vârstă de 25 de ani, a publicat un mesaj pe rețelele sociale în care i-a rugat pe voluntari să extindă căutările și în afara satului, acolo unde era posibil. "Nu mai pot trece prin încă o noapte știind că este acolo, singur. Vă rog, nu renunțați la el. Este undeva acolo și vă sunt recunoscător fiecăruia dintre voi", a transmis tatăl copilului.

O întreagă comunitate este în doliu

Poliția a estimat că aproximativ 1.300 de persoane au venit miercuri în localitatea aflată în apropiere pentru a relua căutările. Voluntarii au izbucnit însă în lacrimi după ce au aflat că fusese găsit un trup neînsuflețit.

Georgia Terry, în vârstă de 30 de ani, care lucrează ca îngrijitoare și venise direct de la serviciu, din Clacton, Essex, pentru a participa la căutări, a declarat pentru Daily Mail: "Îți îngheață sângele în vene. Totul se poate întâmpla într-o clipă. Este îngrozitor".

Un bărbat în jur de 30 de ani, care se afla alături de o fetiță, și-a șters lacrimile în timp ce spunea: "De la început părea că situația este gravă, dar trebuia să venim, pentru că există întotdeauna speranță. Acum pare că acea speranță a dispărut. Nu-mi pot imagina prin ce trece familia lui Noah".