Când intră pensiile pe card în februarie 2026

România are aproape cinci milioane de pensionari, iar cu toţii aşteaptă cu nerăbdarea intrarea pensiilor. Iată când intră pensia pe card în februarie 2026.

Milioane de români din întreaga ţară aşteaptă cu nerăbdare, deja, să încaseze pensia aferentă lunii ianuarie. Cei mai mulţi dintre pensionari au ales să primească pensia direct pe card, dar încă mai există şi mulţi pensionari care au optat să îşi primească banii tot prin intermediul Poştei Române.

Când intră pensia pe card în februarie 2026

În mod obișnuit, pensiile se virează între începutul și jumătatea lunii, iar pentru luna februarie 2026, CNPP a anunțat că plata pensiilor pe card se va realiza pe 12 februarie 2026. Aceasta este data la care banii vor fi transferați către instituțiile bancare partenere, iar în majoritatea cazurilor, pensionarii vor vedea sumele în conturi în aceeași zi.

Articolul continuă după reclamă

Totuși, unele bănci pot procesa viramentele cu o mică întârziere, astfel că sumele pot fi disponibile și în zilele imediat următoare datei oficiale. Plata se face automat, fără ca pensionarii să mai fie nevoiți să depună cereri suplimentare, pentru că toate informațiile sunt preluate din sistemele CNPP.

Modalitățile de plată a pensiilor în februarie 2026

Pensiile pot fi primite prin:

Transfer bancar (plată pe card) — cea mai uzuală modalitate, rapidă și sigură;

Mandat poștal — pentru pensionarii care nu au cont bancar; plățile prin Poșta Română pot dura puțin mai mult, iar banii pot fi ridicați de la oficiile poștale.

Pentru cei care beneficiază de plata prin mandat poștal, sumele vor fi disponibile începând din 12 februarie, cu posibilitatea unor întârzieri cauzate de procesul de distribuție.

Cum pot pensionarii verifica plata pensiilor

Pensionarii sunt sfătuiți să verifice soldurile conturilor bancare începând cu data de 12 februarie și să contacteze instituția bancară în cazul în care banii nu apar în timp util. De asemenea, CNPP pune la dispoziție servicii online și linii telefonice de suport pentru clarificări legate de plata pensiilor.

Pentru cei care primesc pensia prin mandat poștal, recomandarea este să se informeze din timp la oficiile poștale despre programul de distribuție și să ridice banii cât mai curând posibil.

Cum se obţine dreptul la pensie

Potrivit documentului, dreptul la pensie se obţine după minim 15 ani de contribuţii, fără a fi luate în calcul perioadele necontributive asimilate (studii universitare, stagiul militar, concediul medical, şomajul, deportarea, prizonieratul sau detenţia politică). Totodată, urmează să se egalizeze treptat, până în 2035, vârsta de pensionare pentru femei şi bărbaţi la 65 de ani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai ajung banii și pentru activități culturale sau de relaxare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰