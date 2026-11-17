Marţi seara se joacă ultimele opt partide din UEFA Nations League, faza grupelor, iar printre formaţiile implicate este şi naţionala de fotbal a României.

România joacă împotriva Bosniei şi Herţegovinei, în ultima etapă din grupele UEFA Nations League - Profimedia

"Tricolorii" dau piept cu Bosnia Herţegovina, în deplasare, într-un meci cu caracter decisiv pentru formaţia noastră. România este obligată să câştige şi să spere că Polonia nu va învinge Suedia, în celălalt meci din grupă, pentru a evita ultimul loc din Grupa B4.

În plus, jucătorii României îşi doresc să câştige pentru a demonstra că victoria cu Polonia, de la sfârşitul săptămânii trecute, nu a fost un simplu accident.

Program meciuri UEFA Nations League

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Marţi, 17 noiembrie

21.45, Danemarca - Norvegia

21.45, Ţara Galilor - Portugalia

21.45, Bosnia Herţegovina - România

21.45, Polonia - Suedia

21.45, Ungaria - Irlanda de Nord

21.45, Irlanda - Kosovo

21.45, Israel - Austria

21.45, Ucraina - Georgia

După aceste meciuri, UEFA Nations League va continua, în primăvară, cu meciuri de menţinere-promovare în Liga A şi Liga B, dar şi cu partidele din sferturile de finală ale Ligii A.