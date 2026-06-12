Internaţionalul portughez Bernardo Silva urmează să semneze cu echipa de fotbal Real Madrid, după ce ajunsese deja la un acord cu rivala Atletico Madrid, anunţă mass-media spaniolă.

Bernardo Silva semnează cu Real Madrid, după ce ajunsese deja la un acord cu Atletico Madrid - Facebook - Bernardo Silva

Mijlocaşul lusitan, în vârstă de 31 de ani, liber de contract după despărţirea de Manchester City, era dorit şi de campioana en titre a Spaniei, FC Barcelona, care a încercat la rândul ei să-l aducă pe Camp Nou în această vară.

Conform cotidianului sportiv AS, Bernardo Silva se înţelesese deja în privinţa termenilor contractului cu Atletico Madrid, atunci când Real Madrid a intrat pe fir, la solicitarea noului său antrenor, portughezul Jose Mourinho, care îl consideră pe compatriotul său un jucător capabil să contribuie la realizarea noului proiect pe care "The Special One" vrea să-l implementeze în cel de-al doilea său mandat pe Bernabeu.

Jurnalistul Fabrizio Romano, un specialist în piaţa transferurilor din fotbalul internaţional, confirmă la rândul său informaţia, subliniind că Bernardo Silva va semna un contract pe doi ani cu Real Madrid, cu opţiune pentru un sezon suplimentar.

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Portughezul urmează să devină al treilea recrut din această vară al lui Real Madrid, după francezul Ibrahima Konate, căruia i-a expirat contractul cu FC Liverpool, şi olandezul Denzel Dumfries, căruia spaniolii îi vor achita clauza de reziliere de 20 de milioane de euro din contractul său cu Inter Milano.

Bernardo Silva se află în prezent în America de Nord, cu selecţionata ţării sale, pregătindu-se să participe la Cupa Mondială 2026.