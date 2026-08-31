Continuă să apară mărturii cutremurătoare după tragedia din Mediterană, în largul coastelor Ciprului de Nord. Echipajul i-ar fi abandonat pe pasageri imediat ce a devenit clar că feribitoul se va scufunda. La bordul ambarcaţiunii erau peste 270 de oameni. Autorităţile vorbesc până acum de 8 morţi şi în continuare 20 de persoane sunt considerate dispărute. În timp ce rudele celor dispăruţi aşteaptă veşti, autorităţile caută vinovaţi. Au arestat deja căpitanul vasului şi şapte membri ai echipajului. Atenţie, urmează imagini cu puternic impact.

Sunt imaginile haosului care a urmat după răsturnarea navei. Pasagerii echipaţi cu veste de salvare plutesc la întâmplare, printre valuri şi parâme. Din catamaranul de 43 de metri lungime încă se mai vede un fragment. 259 de pasageri şi 8 membri ai echipajului se aflau la bord, în momentul dezastrului.

Ambarcaţiunea privată a plecat la ora 12:30 din portul Kyrenia, din Republica Turcă a Ciprului de Nord. Se îndrepta către portul turcesc Tasucu, însă la 7 kilometri şi jumătate de ţărm, nava a început să ia apă. Pasagerii l-au avertizat imediat pe căpitan.

"Nava a început să scoată pocnete. Am sunat echipajul şi am spus că nava ia apă. Ne-au spus: <<Nu sunteți voi obișnuiți, nu e nimic>>", a declarat un pasager.

Articolul continuă după reclamă

"I-am spus: <<Întoarce-te!>> după ce am văzut ultima crăpătură. Ofițerul a venit și a spus: <<Bine!>>. Apoi a plecat mai departe", a spus un alt pasager.

"Partea din față a navei a explodat și, în acel moment, au spus: <<Ieșim urgent!>>. Au fugit imediat, lăsând oamenii înăuntru", a completat pasagerul.

Patru nave ale Gărzii de Coastă şi două elicoptere au fost trimise de urgenţă să recupereze pasagerii din mare. La efortul de salvare s-au alăturat zeci de pescari, cu bărcile personale.

Oamenii în stare gravă au fost duşi cu elicopterele la ţărm, de unde au fost preluaţi de ambulanţe. Autorităţile au reuşit să salveze peste 230 de persoane. Celelalte sunt în continuare căutate. Exisă însă temeri că ar putea fi blocate în nava care este acum scufundată la o adâncime de 514 metri.

În portul Kyrenia, rudele celor dispăruţi au aşteptat cu ochii în lacrimi o veste despre cei dragi. Fiecare minut a părut o eternitate.

"Era prietenul nostru din liceu. Nu am mai auzit de ieri nimic de el. A salvat doi copii. Se spune că acesta ar fi motivul pentru care a dispărut, dar nu suntem siguri", a spus o persoană.

"Până acum, 249 de persoane au fost salvate. Opt şi-au pierdut viaţa. Până acum, au fost identificate patru dintre victime, iar pentru celelalte patru procesul de identificare continua", a declarat Tufan Erhurman, preşedintele Ciprului de Nord.

Autorităţile promit că vor investiga chiar şi cea mai mică urmă de neglijenţă, iar adevărul va ieşi la suprafaţă. Deja, căpitanul navei şi şapte membri ai echipajului au fost arestaţi.