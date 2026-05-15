Vremea de mâine 16 mai. Temperaturi de vară şi furtuni cu grindină în unele zone. Maxime de 27 de grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 16 mai în ţară

Vremea va fi, în general, instabilă. În sudul Crişanei, în Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei şi în sud-vestul Transilvaniei, mai ales după-amiaza şi noaptea, vor fi înnorări temporar accentuate, averse torenţiale, descărcări electrice şi, pe arii restrânse, grindină. În intervale scurte de timp, de până la 3 ore, sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi însemnate, în general de 25-50 l/mp. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala doar pe alocuri. Vântul va avea intensificări în majoritatea zonelor, iar izolat pot apărea vijelii, cu rafale de 40-60 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 16-17 grade pe litoral şi 27 de grade în Lunca Dunării, iar minimele vor fi cuprinse între 6 şi 13 grade.

Vremea de mâine 16 mai în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, vremea va fi caldă, dar va deveni instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate în a doua parte a zilei şi în cursul nopţii. Vor fi averse, inclusiv cu caracter torenţial, cu cantităţi de apă în general de 20-30 l/mp, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 50-60 km/h. Vor fi condiţii de vijelie şi grindină. Temperatura maximă va fi de 25-26 de grade, iar minima se va situa între 9 şi 12 grade.