Vremea de mâine 16 mai. Temperaturi de vară şi furtuni cu grindină în unele zone. Maxime de 27 de grade
Vremea de mâine se anunţă instabilă în cea mai mare parte a ţării, cu înnorări temporare şi averse care pot avea şi caracter torenţial. Temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade, în timp ce minimele vor coborî spre 6 grade. Pe alocuri, sunt aşteptate şi căderi de grindină.
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în jumătatea de vest a ţării, unde pe arii restrânse vor fi averse şi descărcări electrice. Temperaturile minime se vor încadra, în general, între 6 şi 15 grade, dar în depresiunile Carpaţilor Orientali pot coborî până spre 3 grade. Pe suprafeţe mici, mai ales pe văi şi în depresiuni, se va forma ceaţă.
Vremea de mâine 16 mai în ţară
Vremea va fi, în general, instabilă. În sudul Crişanei, în Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei şi în sud-vestul Transilvaniei, mai ales după-amiaza şi noaptea, vor fi înnorări temporar accentuate, averse torenţiale, descărcări electrice şi, pe arii restrânse, grindină. În intervale scurte de timp, de până la 3 ore, sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi însemnate, în general de 25-50 l/mp. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala doar pe alocuri. Vântul va avea intensificări în majoritatea zonelor, iar izolat pot apărea vijelii, cu rafale de 40-60 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 16-17 grade pe litoral şi 27 de grade în Lunca Dunării, iar minimele vor fi cuprinse între 6 şi 13 grade.
Vremea de mâine 16 mai în Bucureşti şi în Cluj
În Bucureşti, vremea va fi caldă, dar va deveni instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate în a doua parte a zilei şi în cursul nopţii. Vor fi averse, inclusiv cu caracter torenţial, cu cantităţi de apă în general de 20-30 l/mp, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 50-60 km/h. Vor fi condiţii de vijelie şi grindină. Temperatura maximă va fi de 25-26 de grade, iar minima se va situa între 9 şi 12 grade.
În Cluj-Napoca, vremea va fi instabilă, cu averse care ar putea avea, local, şi caracter torenţial. Temperatura maximă va ajunge la 22 de grade, iar minima va coborî până la 10 grade.
Vremea de mâine 16 mai la munte
La munte, vremea va fi instabilă, cu ploi, vijelii şi furtuni de vară în mai multe zone. La Stâna de Vale, Sinaia 1500 m şi Păltiniş, maximele vor ajunge la 15°C, iar minimele vor fi de 5-6°C. Pe Ceahlău Toaca va fi mai rece, cu cel mult 10°C şi o minimă de 3°C. Atmosfera se va menţine schimbătoare, iar turiştii sunt sfătuiţi să fie prudenţi pe traseele montane.
Vremea de mâine 16 mai la mare
La mare, vremea va fi schimbătoare, cu cer variabil şi perioade cu înnorări, iar valorile termice vor rămâne modeste pentru această perioadă. Pe litoral, maximele se vor situa între 16 şi 18°C, iar minimele vor fi de 11-12°C. Apa mării va avea aproximativ 13°C.
În staţiunile de pe litoral, temperaturile vor fi apropiate: 18°C la Mamaia, Costineşti, Neptun şi Vama Veche. Minimele vor coborî la 12°C în Mamaia şi Vama Veche şi la 11°C în Costineşti şi Neptun.
