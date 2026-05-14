Cristi Chivu a câştigat Cupa Italiei, alături de Internazionale Milano

Internazionale Milano, cu românul Cristian Chivu pe bancă, a reuşit eventul în Italia, nerazzurrii adjudecându-şi şi Cupa Italiei, miercuri seara, după ce au reuşit să câştige şi titlul în Serie A.

Inter pornea favorită în finala cu Lazio Roma, dar misiunea nu se anunţa una facilă în condiţiile în care adversarii aveau avantajul terenului propriu, ultimul act desfăşurându-se pe Olimpico din Roma.

Chiar şi aşa, Inter a dominat disputa de o manieră copioasă, din punct de vedere tactic, oamenii lui Chivu profitând şi de faptul că s-au distanţat la 2-0 până în minutul 35, după autogolul lui Marusic şi reuşita lui Lautaro Martinez.

În partea a doua, Lazio a avut momente favorabile, prin Noslin şi Dia, dar nu a reuşit să le fructifice, dar pe final şi Inter putea să facă 3-0, când şutul lui Zielinski a ocolit de puţin poarta adversă.

În cele din urmă Lazio Roma - Internazionale Milano s-a terminat 0-2 şi Cristi Chivu reuşeşte pentru a doua oară eventul cu Inter, prima dată ca antrenor, după ce, în 2010, reuşea eventul cu Inter ca jucător.

