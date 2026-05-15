FC Argeş, apel pentru jucătoarea Diana Maria Chiţu, care suferă de leucemie

FC Argeş face apel, într-un mesaj postat pe Facebook, pentru ca cei care pot să o ajute pe jucătoarea Diana Maria Chiţu, care suferă de leucemie.

de Redactia Observator

la 15.05.2026 , 15:13
“Diana Maria Chiţu joacă acum cel mai greu meci al vieţii. Sportiva noastră din Liga 2 Feminin a fost diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică tip B şi are nevoie de sprijinul nostru.

Înaintea meciului din această seară, când Diana Maria va da lovitura de start, vă invităm să urmăriţi povestea ei. O poveste despre curaj, familie, fotbal, speranţă şi dorinţa de a reveni acasă, pe teren, alături de echipă”, scrie FC Argeş pe contul de Facebook. 

Cei care pot dona sânge sunt rugaţi să meargă la orice centru din România şi să menţioneze:

Nume/Prenume: Chiţu Maria Diana

Spital: Colentina Bucureşti – Secţia Hematologie

Grupa: AII – Rh pozitiv

Donaţii: RO80RZBR0000060027304550

Titular: Maria Diana Chiţu

“Diana trebuie să revină acasă. Pe teren. Alături de noi”, mai menţionează FC Argeş.

Echipa FC Argeş înfruntă echipa Rapid, în această seară, de la ora 20:30, în etapa a noua a play-off-ului Superligii.

