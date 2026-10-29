CFR Cluj - Univ. Cluj 1-3. Meciul din Cupă, întrerupt după ce Şumudică a vrut să scoată echipa de pe teren

Miercuri s-au disputat cinci meciuri din etapa a II-a a grupelor Cupei României la fotbal, iar cel mai aşteptat meci al zilei a fost derby-ul Clujului dintre CFR şi Universitatea.

Plusul de experienţă şi de valoare individuală a făcut diferenţa, astfel că Universitatea s-a impus fără mari probleme, 3-1, la capătul unui meci în care elevii lui Cristiano Bergodi au fructificat la maxim erorile din defensiva adversă.

Jovo Lukic, de două ori, un gol din penalty, şi Ştefănescu au marcat pentru Universitatea, în timp ce Sergiu Buş a înscris golul de onoare al CFR-ului, de asemenea, din penalty.

Cum era de aşteptat, duelul a fost unul extrem de încins, alimentat şi de atmosfera din tribune. Ba chiar, în repriza a doua, Marius Şumudică, antrenorul celor de la CFR Cluj, a vrut să scoată echipa de pe teren din cauza scandărilor cu caracter rasist venite din peluza în care se aflau susţinătorii oaspeţilor.

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Meciul a fost întrerupt pentru câteva minute şi au existat parlamentări de ambele părţi. În cele din urmă jocul s-a reluat, însă tehnicianul a încercat să tragă un semnal de alarmă şi după încheierea partidei, în speranţa că astfel de scandări nu vor mai exista pe stadioanele de fotbal.

În celelalte meciuri jucate miercuri în Cupa României la fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: Corona Braşov - FC Argeş 0-3, Minerul Lupeni - Politehnica Timişoara 1-1, Sporting Lieşti - FC Bacău 0-0, Dinamo Bucureşti - Chindia Târgovişte 5-2.