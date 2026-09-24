Christian Eriksen s-a despărţit de Wolfsburg, din cauza problemelor la inimă

Mijlocaşul danez Christian Eriksen a acceptat despărţirea de echipa germană VFL Wolfsburg, fără să fi apucat să joace vreun minut, în sezonul 2026-2027, pentru formaţia antrenată de Tobias Strobl.

Eriksen a ajuns la Wolfsburg în vara anului trecut şi a reuşit trei goluri şi nouă pase de gol în 34 de meciuri jucate în campionatul şi Cupa Germaniei.

Totuşi, din cauza problemelor la inimă care i-au dat bătăi de cap în ultimii ani, Eriksen a suferit un nou incident cardiac în vara acestui an, în timpul unui meci amical jucat de Danemarca împotriva Ucrainei.

Readus la viaţă, practic, pentru a doua oară, după ce a fost implicat şi în celebrul caz de la Euro 2020, când Danemarca a înfruntat echipa Finlandei, Eriksen a intrat rapid într-un program de recuperare, însă ambele părţi, atât fotbalistul, cât şi oficialii lui Wolfsburg, şi-au dat seama că sunt şanse minime ca jucătorul să mai poată evolua la un nivel important.

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Ajuns la 34 de ani şi trecut pe la echipe precum Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspur, Internazionale Milano sau Manchester United, Eriksen pare că a îmbrăţişat ideea retragerii din activitate şi a anunţat că "în acest moment, este important pentru mine să fiu aproape de familia mea din Danemarca".