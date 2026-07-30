Naţionalele afiliate UEFA vor boicota Cupa Mondială, dacă FIFA va vinde competiţiile către investitori privaţi

Cele 55 de asociaţii membre ale UEFA au votat pentru boicotarea Cupei Mondiale dacă FIFA îşi continuă planul de a vinde participaţii la competiţiile sale către investitori privaţi.

Decizia a fost luată marţi, într-o reuniune de urgenţă convocată pentru a discuta propunerile anunţate de FIFA - forul de conducere al fotbalului mondial.

UEFA, care guvernează fotbalul european, şi-a exprimat clar opoziţia prin publicarea a două declaraţii condamnabile despre planuri - iar acest lucru a fost acum reafirmat.

Boicotul ar acoperi toate competiţiile FIFA, inclusiv Cupele Mondiale masculine şi feminine şi Cupa Mondială a Cluburilor, şi ar fi declanşat dacă propunerile preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, sunt votate de asociaţiile membre.

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Următoarea competiţie majoră a FIFA este Campionatul Mondial de Fotbal Feminin, care va avea loc în Brazilia în 2027.

Într-o declaraţie emisă după reuniune, UEFA a declarat că ea şi cele 55 de asociaţii membre ale sale "sunt una singură".

"Respingem în unanimitate şi fără echivoc propunerea FIFA de a transfera participaţiile la Cupa Mondială şi la alte competiţii FIFA către investitori privaţi", se arată în comunicat.

"Cupa Mondială nu poate fi tratată ca un produs de investiţii. Este una dintre cele mai mari moşteniri sportive ale fotbalului. A fost construită de-a lungul generaţiilor de jucători, echipe naţionale şi suporteri de pe fiecare continent. Nicio parte a ei nu ar trebui cedată vreodată investitorilor privaţi. Cupa Mondială nu este de vânzare”, a precizat UEFA.

FIFA doreşte să creeze o filială comercială pentru a-şi gestiona principalele evenimente, inclusiv Cupa Mondială, iar investitorii externi vor putea cumpăra participaţii la aceasta.

Infantino a scris tuturor celor 211 asociaţii membre FIFA, spunând că vor primi 40 de milioane de dolari (30 de milioane de lire sterline) dacă vor susţine planul său controversat de a vinde participaţii la competiţiile sale majore.

Elveţianul a stabilit termenul limită de 19 septembrie pentru ca federaţiile de fotbal să accepte planurile sale dacă doresc să acceseze o sumă iniţială de 20 de milioane de dolari (15 milioane de lire sterline).

Ca răspuns, miercuri, UEFA a acuzat FIFA că foloseşte fotbalul "pentru a se îmbogăţi pe ea şi pe acoliţii săi".