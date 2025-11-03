Clasament ATP, 3 noiembrie 2025: Italianul Jannik Sinner este noul lider mondial

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 3 noiembrie 2025, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că italianul Jannik Sinner este noul lider mondial.

Sinner a câştigat turneul de la Paris, 6-4, 7-6, în finala cu Auger-Aliassime, reprezentantul Canadei, şi a obţinut punctele necesare pentru a-l detrona pe marele său rival, spaniolul Carlos Alcaraz.

Rocada Sinner-Alcaraz nu a fost singura modificare înregistrată în TOP 10 mondial. Americanul Ben Shelton şi australianul Alex de Minaur au făcut şi ei rocadă, în lupta pentru locul 6, în timp ce canadianul Auger-Aliassime, finalistul de la Paris, a urcat două poziţii, până pe locul 8 mondial, depăşindu-i pe italianul Lorenzo Musetti şi norvegianul Casper Ruud.

TOP 10 ATP arată astfel: 1. Jannik Sinner (Italia) - 11.500 puncte, 2. Carlos Alcaraz (Spania) - 11.250 puncte, 3. Alexander Zverev (Germania) - 5.560 puncte, 4. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 4.735 puncte, 5. Novak Djokovic (Serbia) - 4.580 puncte, 6. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 3.970 puncte, 7. Alex de Minaur (Australia) - 3.935 puncte, 8. Felix Auger-Aliassime (Canada) - 3.845 puncte, 9. Lorenzo Musetti (Italia) - 3.685 puncte, 10. Casper Ruud (Norvegia) - 3.235 puncte.

Dintre jucătorii români, cel mai bine cotat rămâne Filip Cristian Jianu, deşi acesta a pierdut nu mai puţin de 23 de poziţii şi a retrogradat până pe locul 294 mondial, cu 177 puncte. Jianu este urmat de Gabi Boitan, care a urcat două poziţii, până pe locul 334 mondial, cu 150 puncte, şi de Cezar Creţu, care a urcat trei poziţii, până pe locul 410 mondial, cu 112 puncte.

Interesant este că Nicholas David Ionel, o altă fostă mare speranţă a tenisului masculin românesc, a retrogradat în această săptămână nu mai puţin de 56 de poziţii şi a ajuns abia pe locul 517 mondial, cu 80 puncte. Nicholas David Ionel începuse anul pe locul 323 mondial şi speră la o revenire între cei mai buni 200 de jucători ai lumii, după ce a ocupat locul 184 mondial în iunie 2023, când încă nu împlinise 21 de ani.

