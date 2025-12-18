Craiova, decisiv cu AEK Atena pentru calificarea în primăvara europeană. Programul meciurilor din ultima etapă
Joi seara se joacă meciurile din etapa a 6-a, ultima, a Conference League, iar Universitatea Craiova, reprezentanta României în această fază a competiţiei, joacă meci decisiv, cu AEK Atena, în deplasare, de la 22.00, ora României.
Oltenii ocupă locul 23 în grupa de Conference League, cu şapte puncte din cinci meciuri, şi sunt obligaţi să câştige la Atena, pentru a-şi asigura calificarea în primăvara europeană, respectiv în faza play-off-ului pentru optimi.
Orice alt rezultat, egal sau înfrângere, face ca Universitatea să nu mai depindă doar de ea, Lincoln Red Imps, KUPS Kuopio, Zrinjski sau Breidablik fiind formaţiile care speră să fure locul de calificare al oltenilor.
Avantajul oltenilor este că trei dintre cele patru echipe aflate în urma lor au, de asemenea, deplasări complicate, Lincoln Red Imps la Legia Varşovia, Breidablik la Strasbourg şi KUPS Kuopio la Crystal Palace, doar Zrinjski fiind favorită, pe teren propriu, cu Rapid Viena.
Fiind ultima etapă, una în care miza este foarte mare, toate meciurile de joi, din Conference League, se joacă de la aceeaşi oră, 22.00. Programul rundei arată astfel:
AEK Atena - Universitatea Craiova
AEK Larnaca - Shkendija
AZ Alkmaar - Jagiellonia
NK Celje - Shelbourne
Crystal Palace - KUPS Kuopio
Dinamo Kiev - Noah
Lausanne Sports - Fiorentina
Legia Varşovia - Lincoln Red Imps
FSV Mainz - Samsunspor
Omonia Nicosia - Rakow
Rayo Vallecano - Drita
Şahtior Doneţk - NK Rijeka
Shamrock Rovers - Hamrun Spartans
Sigma Olomouc - Lech Poznan
Slovan Bratislava - Hacken
Sparta Praga - Aberdeen
Strasbourg - Breidablik
Zrinjski - Rapid Viena
Clasament Conference League: 1. Racing Club Strasbourg - 13 puncte, 2. Şahtior Doneţk - 12 puncte, 3. Rakow - 11 puncte, 4. AEK Atena - 10 puncte, 5. Samsunspor - 10 puncte, 6. Sparta Praga - 10 puncte, 7. Rayo Vallecano - 10 puncte, 8. FSV Mainz - 10 puncte, 9. Crystal Palace - 9 puncte, 10. AEK Larnaca - 9 puncte, 11. Fiorentina - 9 puncte, 12. NK Celje - 9 puncte, 13. AZ Alkmaar - 9 puncte, 14. NK Rijeka - 8 puncte, 15. Omonia Nicosia - 8 puncte, 16. Lausanne Sports - 8 puncte, 17. Noah - 8 puncte, 18. Jagiellonia - 8 puncte, 19. Drita - 8 puncte, 20. Lech Poznan - 7 puncte, 21. Shkendija - 7 puncte, 22. Sigma Olomouc - 7 puncte, 23. Universitatea Craiova - 7 puncte, 24. Lincoln Red Imps - 7 puncte, 25. KUPS Kuopio - 6 puncte, 26. Zrinjski - 6 puncte, 27. Breidablik - 5 puncte, 28. Dinamo Kiev - 3 puncte, 29. Hacken - 3 puncte, 30. Legia Varşovia - 3 puncte, 31. Slovan Bratislava - 3 puncte, 32. Hamrun Spartans - 3 puncte, 33. FC Aberdeen - 2 puncte, 34. Shelbourne - 1 punct, 35. Shamrock Rovers - 1 punct, 36. Rapid Viena - 0 puncte.
Vă reamintim că primele opt clasate se califică direct în faza optimilor de finală, iar echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, în timp ce echipele clasate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene.
