Craiova, decisiv cu AEK Atena pentru calificarea în primăvara europeană. Programul meciurilor din ultima etapă

Joi seara se joacă meciurile din etapa a 6-a, ultima, a Conference League, iar Universitatea Craiova, reprezentanta României în această fază a competiţiei, joacă meci decisiv, cu AEK Atena, în deplasare, de la 22.00, ora României.

Oltenii ocupă locul 23 în grupa de Conference League, cu şapte puncte din cinci meciuri, şi sunt obligaţi să câştige la Atena, pentru a-şi asigura calificarea în primăvara europeană, respectiv în faza play-off-ului pentru optimi.

Orice alt rezultat, egal sau înfrângere, face ca Universitatea să nu mai depindă doar de ea, Lincoln Red Imps, KUPS Kuopio, Zrinjski sau Breidablik fiind formaţiile care speră să fure locul de calificare al oltenilor.

Avantajul oltenilor este că trei dintre cele patru echipe aflate în urma lor au, de asemenea, deplasări complicate, Lincoln Red Imps la Legia Varşovia, Breidablik la Strasbourg şi KUPS Kuopio la Crystal Palace, doar Zrinjski fiind favorită, pe teren propriu, cu Rapid Viena.

Fiind ultima etapă, una în care miza este foarte mare, toate meciurile de joi, din Conference League, se joacă de la aceeaşi oră, 22.00. Programul rundei arată astfel:

AEK Atena - Universitatea Craiova

AEK Larnaca - Shkendija

AZ Alkmaar - Jagiellonia

NK Celje - Shelbourne

Crystal Palace - KUPS Kuopio

Dinamo Kiev - Noah

Lausanne Sports - Fiorentina

Legia Varşovia - Lincoln Red Imps

FSV Mainz - Samsunspor

Omonia Nicosia - Rakow

Rayo Vallecano - Drita

Şahtior Doneţk - NK Rijeka

Shamrock Rovers - Hamrun Spartans

Sigma Olomouc - Lech Poznan

Slovan Bratislava - Hacken

Sparta Praga - Aberdeen

Strasbourg - Breidablik

Zrinjski - Rapid Viena

Clasament Conference League: 1. Racing Club Strasbourg - 13 puncte, 2. Şahtior Doneţk - 12 puncte, 3. Rakow - 11 puncte, 4. AEK Atena - 10 puncte, 5. Samsunspor - 10 puncte, 6. Sparta Praga - 10 puncte, 7. Rayo Vallecano - 10 puncte, 8. FSV Mainz - 10 puncte, 9. Crystal Palace - 9 puncte, 10. AEK Larnaca - 9 puncte, 11. Fiorentina - 9 puncte, 12. NK Celje - 9 puncte, 13. AZ Alkmaar - 9 puncte, 14. NK Rijeka - 8 puncte, 15. Omonia Nicosia - 8 puncte, 16. Lausanne Sports - 8 puncte, 17. Noah - 8 puncte, 18. Jagiellonia - 8 puncte, 19. Drita - 8 puncte, 20. Lech Poznan - 7 puncte, 21. Shkendija - 7 puncte, 22. Sigma Olomouc - 7 puncte, 23. Universitatea Craiova - 7 puncte, 24. Lincoln Red Imps - 7 puncte, 25. KUPS Kuopio - 6 puncte, 26. Zrinjski - 6 puncte, 27. Breidablik - 5 puncte, 28. Dinamo Kiev - 3 puncte, 29. Hacken - 3 puncte, 30. Legia Varşovia - 3 puncte, 31. Slovan Bratislava - 3 puncte, 32. Hamrun Spartans - 3 puncte, 33. FC Aberdeen - 2 puncte, 34. Shelbourne - 1 punct, 35. Shamrock Rovers - 1 punct, 36. Rapid Viena - 0 puncte.

Vă reamintim că primele opt clasate se califică direct în faza optimilor de finală, iar echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, în timp ce echipele clasate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene.

