FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Cluj, paşi greşiţi în Conference League. Când se joacă meciurile retur

FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Cluj, reprezentantele României în Conference League, au evoluat joi seara în meciurile din prima manşă a turului II preliminar.

Primii care au intrat în focuri au fost fotbaliştii de la CFR Cluj, care au evoluat în deplasare, pe terenul armenilor de la Alashkert. Deşi clubul traversează o perioadă tumultoasă, cu probleme financiare şi plecări pe bandă rulantă, cei de la CFR Cluj au obţinut un egal, 1-1, la capătul unui meci în care au avut ocaziile mai clare.

Alashkert a deschis scorul înainte de pauză, prin brazilianul Rafael Jesus, în timp ce românii au egalat la jumătatea reprizei a doua, prin Andres Sfait, cel mai activ jucător al ardelenilor.

A urmat duelul dintre Universitatea Cluj şi Brann Bergen, partidă care s-a jucat la Sfântu Gheorghe, din cauza pregătirilor pentru Untold, festival de muzică ce va avea loc pe Cluj Arena, în perioada 6-9 august.

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Universitatea a fost de nerecunoscut aproape tot meciul, dar a salvat impresia generală pe final, obţinând in extremis un rezultat de egalitate, 2-2. Brann Bergen a punctat înainte de pauză, prin Castro, şi după pauză, prin Myhre, şi la 2-0 părea că nu mai are cum să scape printre degete victoria.

Totuşi, "universitarii" au avut o răbufnire de orgoliu pe final şi au egalat, graţie golurilor marcate de Lukic, în minutul 85, şi Pedro Pinho, în minutul 87.

De departe surpriza serii din Conference League s-a produs la Bucureşti, unde FCSB a cedat, inexplicabil, 2-3 cu FK Auda, din Letonia. Oaspeţii au început mai bine meciul şi au deschis scorul încă din minutul 5, prin Daskevics, însă FCSB a egalat imediat, prin Octavian Popescu, şi părea să fie în controlul partidei. Însă, Diedhiou a marcat în minutul 32 şi FK Auda a intrat în avantaj la pauză.

Boutoutaou, una dintre ultimele achiziţii ale FCSB, a egalat în minutul 71, la capătul unei acţiuni excelente a puştiului Alexandru Stoian.

FK Auda a dat lovitura pe Ghencea la ultima fază a meciului, când Kader Kone a profitat de o eroare inexplicabilă a lui Târnovanu şi a adus victoria echipei sale, 3-2 pentru letoni.

În ciuda rezultatelor necorespunzătoare de joi seara, oficialii celor trei reprezentante ale României din Conference League sunt optimişti înaintea meciurilor din manşa a doua, considerând că, calificările în turul III preliminar încă se joacă.

Joi, 30 iulie, avem FK Auda - FCSB (ora 19.00), Brann Bergen - Universitatea Cluj (ora 20.00) şi CFR Cluj - Alashkert (ora 21.30).