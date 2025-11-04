Clasament Superliga de fotbal, la sfârşitul turului. FC Botoşani, revelaţia sezonului

Luni seara s-au jucat ultimele două meciuri din turul Superligii de fotbal, iar campionatul naţional de fotbal are un lider surpriză după prima jumătate a sezonului regulat, FC Botoşani.

FC Botoşani este liderul surpriză din Superliga de fotbal - Facebook/Fotbal Club Botoşani

FC Botoşani rămâne lider în Superliga de fotbal deşi, luni seara, a făcut doar 0-0 pe terenul formaţiei Petrolul Ploieşti, întrerupându-şi, astfel, o serie uluitoare de şase victorii consecutive obţinute în campionat.

Botoşani putea da lovitura şi pe terenul celor de la Petrolul Ploieşti, dar Mitrov a irosit cu nonşalanţă un penalty obţinut de oaspeţi în minutul 79.

FC Botoşani, care este neînvinsă din 4 august, de la meciul cu Rapid Bucureşti, din deplasare, 1-2, are 32 de puncte, după 15 etape, şi depăşeşte la golaveraj tocmai formaţia giuleşteană.

Tot luni seara s-a jucat şi meciul dintre Farul Constanţa şi Csikszereda Miercurea Ciuc, iar gazdele şi-au depus serios candidatura la un loc de play-off, impunându-se fără probleme, scor 3-0.

În celelalte meciuri din etapa a 15-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: Universitatea Craiova - Rapid Bucureşti 2-2, AFC Hermannstadt - Oţelul Galaţi 1-3, UTA Arad - Metaloglobus Bucureşti 2-0, Universitatea Cluj - FCSB 0-2, Unirea Slobozia - FC Argeş 0-1, Dinamo Bucureşti - CFR Cluj 2-1.

Clasament Superliga de fotbal

1 FC BOTOŞANI 15 9 5 1 28-11 32 puncte

2 RAPID 15 9 5 1 27-12 32

3 UNIV. CRAIOVA 15 8 5 2 26-16 29

4 DINAMO 15 7 6 2 22-15 27

5 FC ARGEŞ 15 8 3 4 20-15 27

6 OŢELUL 15 6 4 5 23-14 22

7 FARUL 15 6 4 5 19-17 22

8 FCSB 15 5 4 6 21-20 19

9 UTA ARAD 15 4 7 4 18-24 19

10 UNIREA SLOBOZIA 15 5 3 7 17-20 18

11 UNIV. CLUJ 15 4 5 6 16-18 17

12 PETROLUL 15 3 5 7 10-15 14

13 CFR CLUJ 15 2 7 6 20-28 13

14 CSIKSZEREDA 15 2 7 6 17-29 13

15 HERMANNSTADT 15 2 4 9 11-23 10

16 METALOGLOBUS 15 1 4 10 12-30 7

