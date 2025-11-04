Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Clasament Superliga de fotbal, la sfârşitul turului. FC Botoşani, revelaţia sezonului

Luni seara s-au jucat ultimele două meciuri din turul Superligii de fotbal, iar campionatul naţional de fotbal are un lider surpriză după prima jumătate a sezonului regulat, FC Botoşani.

de Redactia Observator

la 04.11.2025 , 07:31
FC Botoşani este liderul surpriză din Superliga de fotbal FC Botoşani este liderul surpriză din Superliga de fotbal - Facebook/Fotbal Club Botoşani

FC Botoşani rămâne lider în Superliga de fotbal deşi, luni seara, a făcut doar 0-0 pe terenul formaţiei Petrolul Ploieşti, întrerupându-şi, astfel, o serie uluitoare de şase victorii consecutive obţinute în campionat.

Botoşani putea da lovitura şi pe terenul celor de la Petrolul Ploieşti, dar Mitrov a irosit cu nonşalanţă un penalty obţinut de oaspeţi în minutul 79.

FC Botoşani, care este neînvinsă din 4 august, de la meciul cu Rapid Bucureşti, din deplasare, 1-2, are 32 de puncte, după 15 etape, şi depăşeşte la golaveraj tocmai formaţia giuleşteană.

Articolul continuă după reclamă

Tot luni seara s-a jucat şi meciul dintre Farul Constanţa şi Csikszereda Miercurea Ciuc, iar gazdele şi-au depus serios candidatura la un loc de play-off, impunându-se fără probleme, scor 3-0.

În celelalte meciuri din etapa a 15-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: Universitatea Craiova - Rapid Bucureşti 2-2, AFC Hermannstadt - Oţelul Galaţi 1-3, UTA Arad - Metaloglobus Bucureşti 2-0, Universitatea Cluj - FCSB 0-2, Unirea Slobozia - FC Argeş 0-1, Dinamo Bucureşti - CFR Cluj 2-1.

Clasament Superliga de fotbal 

1    FC BOTOŞANI        15    9    5    1    28-11    32 puncte

2    RAPID            15    9    5    1    27-12    32

3    UNIV. CRAIOVA    15    8    5    2    26-16    29

4    DINAMO             15    7    6    2    22-15    27

5    FC ARGEŞ        15    8    3    4    20-15    27

6    OŢELUL             15    6    4    5    23-14    22

7    FARUL             15    6    4    5    19-17    22

8    FCSB            15    5    4    6    21-20    19

9    UTA ARAD        15    4    7    4    18-24    19

10    UNIREA SLOBOZIA    15    5    3    7    17-20    18

11    UNIV. CLUJ        15    4    5    6    16-18    17

12    PETROLUL        15    3    5    7    10-15    14

13    CFR CLUJ        15    2    7    6    20-28    13

14    CSIKSZEREDA     15    2    7    6    17-29    13

15    HERMANNSTADT    15    2    4    9    11-23    10

16    METALOGLOBUS    15    1    4    10    12-30    7

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

clasament superliga fc botosani rapid bucuresti
Înapoi la Homepage
Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!”
Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Fostul fotbalist de la Manchester United și Barcelona, acuzații din partea unei iubite. Tânăra susține că este însărcinată cu jucătorul de 31 de ani
Fostul fotbalist de la Manchester United și Barcelona, acuzații din partea unei iubite. Tânăra susține că este însărcinată cu jucătorul de 31 de ani
După filmările scandaloase de la petreceri, fosta prim-ministră finlandeză Sanna Marin face un anunț surprinzător
După filmările scandaloase de la petreceri, fosta prim-ministră finlandeză Sanna Marin face un anunț surprinzător
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că staţiunile de schi din România au devenit mai scumpe decât cele din țările vecine?
Observator » Sport » Clasament Superliga de fotbal, la sfârşitul turului. FC Botoşani, revelaţia sezonului