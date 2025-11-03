Clasament WTA, 3 noiembrie 2025: Aryna Sabalenka încheie sezonul pe locul 1 mondial

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 3 noiembrie 2025, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că Aryna Sabalenka, din Belarus, va încheia sezonul pe locul 1 mondial, indiferent de rezultatele înregistrate la Turneul Campioanelor.

Aryna Sabalenka a primit, deja, trofeul pentru că termină sezonul pe locul 1 în clasamentul WTA - Profimedia

De altfel, Sabalenka a şi primit, deja, un trofeu în acest sens, trofeu înmânat chiar de românca Simona Halep, fosta noastră campioană fiind ambasadoare onorifică la Turneul Campioanelor, competiţie ce se desfăşoară la Riad, în Arabia Saudită.

TOP 10 WTA arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 9.870 puncte, 2. Iga Swiatek (Polonia) - 8.195 puncte, 3. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 6.563 puncte, 4. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 5.887 puncte, 5. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 5.183 puncte, 6. Elena Rybakina (Kazahstan) - 4.350 puncte, 7. Madison Keys (Statele Unite ale Americii) - 4.335 puncte, 8. Jasmine Paolini (Italia) - 4.325 puncte, 9. Mirra Andreeva (Rusia) - 4.319 puncte, 10. Ekaterina Alexandrova (Rusia) - 3.375 puncte.

România continuă să aibă trei jucătoare în TOP 100 mondial. Acestea sunt Jaqueline Cristian, care staţionează pe locul 39 mondial, cu 1.324 puncte, Sorana Cîrstea, care a urcat o poziţie, până pe locul 44 mondial, cu 1.243 puncte, şi Elena Gabriela Ruse, care a urcat o poziţie, până pe locul 99 mondial, cu 757 puncte.

Articolul continuă după reclamă

Anca Todoni, marea speranţă a tenisului feminin românesc, a pierdut 23 de poziţii în clasamentul din această săptămână, retrogradând până pe locul 144 mondial, cu 522 puncte, în timp ce Ilinca Amariei, o altă speranţă a tenisului feminin românesc, a pierdut chiar 38 de poziţii în clasamentul din această săptămână, retrogradând până pe locul 431 mondial, cu 131 de puncte.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰