Colonelul Eduard Danilof a devenit şef cu drepturi depline al Clubului Sportiv al Armatei "Steaua" 

Reprezentanţii Clubului Sportiv al Armatei "Steaua" au anunţat, joi, că Eduard Danilof a devenit, practic, şef cu drepturi depline al instituţiei.

Colonelul Eduard Danilof se ocupa de conducerea clubului încă din octombrie anul trecut, dar prin împuternicire. De la 1 octombrie 2026, colonelul Eduard Danilof "a fost numit în funcția de comandant (președinte) al Clubului Sportiv al Armatei Steaua", se arată într-un comunicat emis de reprezentanţii CSA Steaua.

Despre colonelul Eduard Danilof se spune că, "cu o experiență de aproape 30 de ani în Ministerul Apărării Naționale, Eduard Danilof și-a desfășurat cea mai mare parte a carierei în domeniul administrării patrimoniului și infrastructurii militare, iar înainte de preluarea conducerii clubului, acesta a coordonat activitatea Centrului de administrare al Stadionului Steaua".

Imediat după ce a fost numit comandant al CSA Steaua, colonelul Eduard Danilof a transmis că "nu cred că este momentul pentru declarații lungi sau pentru promisiuni. Știu că există nemulțumiri, așteptări și multe lucruri pe care suporterii Stelei își doresc să le vadă rezolvate. Este firesc. Prefer ca, de acum înainte, să vorbim mai puțin despre ceea ce ne propunem și mai mult prin ceea ce reușim să facem. Nu traversăm o perioadă ușoară, dar Steaua București merită seriozitate, echilibru și, înainte de toate, fapte".