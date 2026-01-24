Antena Meniu Search
Cristi Chivu a fost ales să poarte flacăra olimpică pentru JO Milano Cortina

Mândrie naţională. Cristi Chivu a fost ales să poarte flacăra olimpică înainte de startul jocurilor de iarnă desfăşurate în Italia. Clubul Internaţionale Milano a făcut anunţul aseară, iar antrenorul român a răspuns imediat că e onorat să reprezinte spiritul olimpic. 

24.01.2026

la 24.01.2026 , 20:39
Tehnicianul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, va purta torţa olimpică pentru JO de iarnă Milano Cortina.

“Cristian Chivu va purta torţa olimpică. Antrenorul nerazzurri este oficial purtător al torţei pentru Milano Cortina 2026!”, a anunţat Inter Milano.

Jocurile de iarnă vor avea loc între 6 şi 22 februarie, iar România va participa cu 29 de sportivi, în nouă probe diferite. Nadia Comăneci a mai purtat flacăra olimpică, la precedenta ediţie a Jocurilor Olimpice de vară.

