Inter Milano, campioana Italiei, antrenată de Cristian Chivu, este interesată de Cristhian Mosquera, fundaşul central spaniol al lui Arsenal Londra, scrie presa italiană, potrivit site-ului Football Italia.

Inter, alături de rivala locală AC Milan, s-a numărat printre cluburile despre care s-a spus că ar fi fost interesate de Mosquera pe vremea când acesta se afla încă la Valencia, înainte de a ajunge la Arsenal în vara anului 2025.

"Tunarii" au plătit o sumă estimată la aproximativ 15 milioane de euro pentru internaţionalul spaniol (2 selecţii). După ce Mosquera a avut un rol important în sezonul 2025-2026 al echipei Arsenal - încheiat cu câştigarea titlului în Premier League şi cu calificarea în finala Ligii Campionilor -, site-ul calciomercato.com susţine că valoarea sa actuală se situează în jurul sumei de 40 de milioane de euro.

Calciomercato adaugă că Inter urmăreşte întinerirea centrului apărării în viitorul apropiat şi este interesată de un eventual transfer al lui Mosquera, care a prins puţine minute de joc după ce Arsenal l-a adus în această vară pe internaţionalul englez Ezri Konsa.

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Mosquera are în total cinci apariţii pentru Arsenal în acest sezon: două în Premier League, una în Liga Campionilor, una în Cupa Ligii şi una în Community Shield. El nu a mai evoluat în Premier League din luna august.

Potrivit Calciomercato, Mosquera rămâne o "idee", iar un transfer în luna ianuarie ar fi greu de realizat. Cu toate acestea, el rămâne un jucător de interes şi ar putea deveni o opţiune mai viabilă pentru perioada de transferuri din vara anului 2027.