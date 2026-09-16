Jucătorii echipei Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinicius şi Ibrahima Konaté, au refuzat înaintea meciului din La Liga, câştigat marţi seara la Elche (3-2), să-şi expună un tricou de solidaritate cu populaţia din Ceuta, o enclavă spaniolă aflată în mijlocul unei crize migratorii cu Marocul, relatează L'Equipe.

Mbappé, Vinicius și Konaté au ascuns pe tricouri mesajul de susținere pentru locuitorii din Ceuta - X - Visegrád 24

Victoria obţinută de Real Madrid, marţi seara, a fost eclipsată de polemica legată de Kylian Mbappé, Vinicius Junior şi Ibrahima Konaté, care s-au arătat reticenţi să poarte un tricou de susţinere a populaţiei din Ceuta, o enclavă spaniolă aflată în centrul unei crize migratorii cu Marocul, purtat cu o zi înainte de jucătorii de la Betis şi Villarreal.

Cei trei jucători madrileni sunt acuzaţi că ar fi vrut să ascundă mesajul „Toţi suntem ceutieni” îmbrăcând tricoul doar pe jumătate la intrarea pe teren. Mbappé şi Vinicius l-au scos chiar înainte de protocolul de prezentare.

Jucătorul internaţional marocan de la Betis, Abde Ezzalzouli, a fost nevoit mai devreme în cursul zilei să se apere de acuzaţiile că ar fi transmis vreun „mesaj politic” prin acel tricou, după ce a fost atacat pe reţelele sociale de utilizatori care îl acuza că şi-ar trăda ţara.

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Real Madrid apără principiul libertăţii individuale a jucătorilor săi

Ceuta, una dintre cele două enclave spaniole din Maroc, alături de Melilla, este scena unor tensiuni intense de la afluxul de migranţi proveniţi din Maroc de la sfârşitul lunii iulie. Zeci de mii de persoane au intrat atunci ilegal în Ceuta. Deşi majoritatea dintre aceştia s-au întors între timp în ţara lor, câteva mii se află încă în oraşul autonom, unde situaţia s-a deteriorat de atunci.

În această chestiune, Real Madrid a apărat principiul libertăţii individuale: clubul însuşi susţinuse iniţiativa încă dinainte, dar a considerat că jucătorii săi pot decide individual dacă să transmită sau nu mesajul.

În mass-media spaniolă, atitudinea celor trei vedete ale Realului este apreciată în mod diferit. Unii consideră că ar fi trebuit să dea dovadă de solidaritate faţă de Ceuta. Alţii, însă, pun mai degrabă accentul pe libertatea individuală în faţa unui mesaj sensibil din punct de vedere politic.

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