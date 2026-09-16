Gheorghe Hagi, despre naționala României: „Încă mai avem potențial. Să devenim cei mai buni!”

Selecționerul Gheorghe Hagi a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, înaintea celor patru meciuri pe care tricolorii le vor disputa în Liga Națiunilor la fotbal, că România are în continuare potențial pentru a deveni o echipă competitivă și susține că obiectivul său este construirea unei mentalități de învingători la națională.

'Nu sunt aici în fața dumneavoastră să vin să mă plâng de ceva sau să zic că îmi lipsește ceva. Din contră, timp am, jucători avem. Dovada e lista pe care am dat-o, o listă destul de mare. Din momentul acesta trebuie să știm că echipa națională este împreună, toți suntem împreună, într-o singură direcție și să avem o singură mentalitate, aceea de a încerca să devenim cei mai buni. În proporție de 95% cam știu de ce avem nevoie și pe cine o să contăm. Fiecăruia care vine la echipa națională îi cer un singur lucru, să creadă în ce face, să aibă convingere și curaj pentru a ajunge să-și îndeplinească toate visurile. România trebuie să creadă în ce face, să aibă curaj și să fie convinsă de ceea ce face. Bineînțeles că va fi o luptă, vom vedea ce se va întâmpla pe teren și vom reacționa, dar trebuie să credem că România încă mai are potențial să încercăm să devenim cei mai buni', a declarat Hagi, potrivit Agerpres.

Tehnicianul a afirmat că tricolorii trebuie să își ridice nivelul pentru a face față adversarilor din Liga Națiunilor.

'Am avut o perioadă destul de lungă de vacanță, mi-a lipsit acest lucru. Începem treaba și, automat, cred eu că atunci când vorbim de echipa națională vine și acea presiune. De ce presiune? Pentru că ne dorim să câștigăm, vrem să câștigăm și vrem să încercăm să devenim foarte buni. Cum am spus-o și înainte, nu suntem (foarte buni), dar lucrăm. Direcția în care lucrăm este această mentalitate în care să încercăm să devenim cei mai buni. Liga Națiunilor are echipe foarte bune, nivelul este foarte bun. Automat, noi trebuie să ne ridicăm la nivelul cel mai bun. Trebuie să avem un randament atât ofensiv, cât și defensiv, în ambele faze, foarte bun, de la bine în sus. Sper ca jucătorii să înțeleagă acest lucru, să-i facem să fie în formă și să performăm.'

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Hagi este încrezător înaintea celor patru partide și afirmă că echipa națională trebuie să abordeze fiecare meci cu mentalitatea de a câștiga, indiferent de adversar.

'Singurul lucru care ne face să aducem liniște și încredere este să avem succes. În direcția asta vom împinge lucrurile, acolo să mergem. Eu sunt foarte încrezător, am încredere mare în potențialul echipei și sperăm împreună să facem niște meciuri foarte bune. Chiar dacă jucăm patru meciuri, trebuie să ne adaptăm la tot acest program. Din punctul meu de vedere, este bine și trebuie să profit de acest lucru, pentru că e un număr destul de mare de zile în care voi sta cu ei împreună. O să ne cunoaștem foarte bine: ei pe mine, eu pe ei, cu obiectivul și scopul foarte clar, acela de a încerca să câștigăm meciurile, fie că jucăm afară sau acasă, fie că întâlnim Suedia, Bosnia sau Polonia, echipe foarte bune. Clar că trebuie să avem o mentalitate foarte bună și să încercăm să câștigăm. Nu va fi ușor, dar aici e lupta în viață, în sensul în care să încerci să te impui, să dictezi tu ritmul și intensitatea jocului, să avem identitatea noastră, la care trebuie să lucrăm. Suntem într-un proces în care vrem să creștem de la meci la meci și trebuie să ajungem, la un moment dat, la un nivel în care să dominăm, să controlăm și să ne impunem ritmul și intensitatea jocului', a mai afirmat acesta.

În privința lotului pentru această acțiune, selecționerul a precizat că experiența internațională va reprezenta primul criteriu de selecție și a anunțat că intenționează să rotească jucătorii la cele patru partide.

'Cu siguranță, vor fi mulți jucători cu experiență foarte mare internațională. Că ne ducem la nivel internațional și atunci clar că o să avem jucători care au experiență internațională. Ãsta e primul criteriu. Și după aceea vom vedea tot ce mai e, indiferent că unul a jucat mai mult sau a jucat mai puțin. Nu o să fim doar doi pe post, e clar că putem să facem două echipe: să jucăm un meci unii, un meci ceilalți. Eu am încredere totală în toți cei care vor veni. O să încerc să folosesc tot grupul care o să fie cu mine. Sunt patru meciuri, avem timp. La un meci pot să fie unii, la un meci ceilalți. Toți, când o să primească șansa, trebuie să profite de ea. Ideea este că vom folosi pe toată lumea. Dacă am zis că trebuie să avem curaj, în primul rând trebuie să înceapă de la mine. Și atunci, clar că o să încercăm să facem lucrul ăsta. Adică puteți să vă așteptați ca un meci să-l joace o echipă și meciul următor să-l joace cealaltă, așa cum am făcut în mai-iunie. Deci pot fi două echipe. Sunt patru meciuri și trebuie să fim competitivi, trebuie să arătăm cel puțin fizic foarte bine', a mai precizat selecționerul.

Întrebat câte puncte își dorește din cele patru partide, Hagi a răspuns fără ezitare că vrea toate cele 12 puncte puse în joc.

'12 trebuie să câștigăm. Aceasta e mentalitatea. După aceea, ce o să facem? Vom vedea. Dar e clar că obiectivul nostru numărul unu este să mergem să câștigăm. Oriunde. Trebuie să mergem să câștigăm. Asta e direcția, din punctul meu de vedere, ca să ajungem să avem o mentalitate de învingător, așa cum aveam noi pe timpul nostru. Și în direcția asta o să mergem. România trebuie să construiască la echipa națională sau la loturile naționale o mentalitate de învingător.'

În opinia selecționerului, fiecare moment al celor patru partide poate fi decisiv.

'Am spus-o înainte, nu contează cum încep, contează cum termin. Deci trebuie să fim buni din minutul 1 până la minutul 90, la fiecare meci, ca să putem câștiga. Deci, practic, fiecare moment, fiecare situație e importantă. Noi ne dorim să fim competitivi. Știm că întâlnim echipe foarte bune, așa cum a spus toată lumea, echipe foarte bune, foarte bune, cu care e dificil să câștigi, dar trebuie să avem această mentalitate', a mai spus Hagi.

El a respins ideea că România nu mai are jucători valoroși și a criticat percepția negativă existentă în jurul echipei naționale.

'Eu am văzut la televizor că dumneavoastră și toți ceilalți spuneți că nu mai avem jucători. Eu așa știu. Cel puțin asta am auzit, că nu mai avem, că nu mai suntem buni, că nu mai avem, nu mai suntem... Și atunci eu vin și spun că avem jucători. Da, se poate. Și eu merg pe lucrul ăsta. Eu asta am văzut cel puțin acum, de când am venit la echipa națională. Tot ce s-a vorbit în aceste trei luni, patru luni, totul e negativ. Tot, tot, tot. Eu cred că se poate. Că de asta sunt în fața dumneavoastră și o să merg pe lucrurile acestea. Așa cum am făcut-o în ultimul stagiu, în care echipa arăta că se poate, echipa arăta bine. Și sper să facem și de această dată, chiar dacă avem patru meciuri. Că văd că toată lumea se plânge că avem patru meciuri. Sunt patru meciuri și trebuie să fim competitivi, trebuie să le jucăm pe toate și trebuie să le câștigăm. Cu gândul ăsta trebuie să mergem, nu cu altul', a afirmat antrenorul român.

Selecționerul a precizat că nu consideră actualul mandat drept unul de reconstrucție, ci unul în care principala sa preocupare este formarea unei mentalități de învingător.

'Nu e vorba de reconstrucție. Eu nu fac reconstrucție. N-am pomenit niciodată de reconstrucție.Nu trebuie să construiesc, doar o mentalitate care ne lipsește. Atât. Nu vreau să reconstruiesc nimic. Lucrurile au fost înaintea mea, s-au făcut lucruri foarte bune, cum am zis la prima și la a doua (conferință), că sunt lucruri foarte bune care s-au făcut. Le știm care sunt, le-am arătat care sunt. Mentalitatea se construiește în timp, aia se construiește: să fie o mentalitate de învingător. Așa cum a avut generația noastră, care în zece ani a avut trei Mondiale și două Europene. Cam acolo vreau eu să mă duc. Cam asta e direcția. Avem niște lipsuri, nu suntem noi cei mai buni, dar putem să devenim. Deci, practic, optimismul, încrederea, curajul trebuie să vină să fie în noi. Cel puțin jucătorii trebuie să vadă acest lucru și trebuie să simtă acest lucru. Dar baza există și acest lucru îmi dă încredere. Dacă nu aveam această încredere, nu veneam. Am venit pentru că sunt convins că pot să fac treabă bună și putem face împreună o treabă bună. Nu eu singur, dar cred că putem face o treabă foarte bună', a mai spus Hagi.

Echipa națională de fotbal a României va juca în Liga Națiunilor pe 25 septembrie, în deplasare, cu Suedia, apoi pe 28 septembrie, acasă, cu Bosnia-Herțegovina, fără spectatori, pe 2 octombrie, în deplasare, cu Polonia, și pe 5 octombrie, acasă, cu Suedia.

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat, duminică, o listă preliminară de 48 de jucători pe care îi are în vedere pentru primele meciuri din Liga Națiunilor.