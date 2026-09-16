Cupa Ligii Angliei. Calificări în optimi pentru Arsenal Londra şi FC Liverpool

Echipa londoneză Arsenal Londra a învins marţi seara, în deplasare, scor 4-2, formaţia Ipswich Town, în turul al treilea din Cupa Ligii engleze. Într-un alt meci din aceeaşi fază a competiţiei, FC Liverpool a dispus cu 3-1 de Tottenham.

Arsenal a avut 60 de minute în care i-a ieşit totul pe Portman Road. Max Dowman a deschis scorul în minutul 7, apoi Noni Madueke a făcut 2-0 nouă minute mai târziu.

partea secundă londonezii au mai înscris de două ori, prin Dowman, în minutul 47 şi Mikel Merino, în minutul 58, conducând cu 4-0 pe tabelă.

Revenirea gazdelor a fost tardivă. Anis Mehmeti, în minutul 62, şi Cguba Akpom, în minutul 90+1, au înscris pentru echipa lui Gary O'Neil şi Ipswich Town - Arsenal s-a încheiat 2-4, "tunarii" calificându-se în turul următor.

Articolul continuă după reclamă

Tot în turul al treilea, pe Anfield, FC Liverpool a trecut cu 3-1 de Tottenham. Mac Allister (min. 21), Gakpo (min. 54) şi Szoboszlai (min. 90+1) au înscris pentru "cormorani", în timp ce Conor Gallagher a fost autorul unicului gol al echipei lui De Zerbi. FC Liverpool s-a impus cu 3-1 şi s-a calificat în turul al patrulea.