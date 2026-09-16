Observator » Sport » Cupa Ligii Angliei. Calificări în optimi pentru Arsenal Londra şi FC Liverpool

Cupa Ligii Angliei. Calificări în optimi pentru Arsenal Londra şi FC Liverpool

Cupa Ligii Angliei. Calificări în optimi pentru Arsenal Londra şi FC Liverpool Cupa Ligii Angliei. Calificări în optimi pentru Arsenal Londra şi FC Liverpool - Facebook
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor M.U. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 16.09.2026, 15:23 | Modificat la 16.09.2026, 15:23

Echipa londoneză Arsenal Londra a învins marţi seara, în deplasare, scor 4-2, formaţia Ipswich Town, în turul al treilea din Cupa Ligii engleze. Într-un alt meci din aceeaşi fază a competiţiei, FC Liverpool a dispus cu 3-1 de Tottenham.

Arsenal a avut 60 de minute în care i-a ieşit totul pe Portman Road. Max Dowman a deschis scorul în minutul 7, apoi Noni Madueke a făcut 2-0 nouă minute mai târziu.

partea secundă londonezii au mai înscris de două ori, prin Dowman, în minutul 47 şi Mikel Merino, în minutul 58, conducând cu 4-0 pe tabelă.

Revenirea gazdelor a fost tardivă. Anis Mehmeti, în minutul 62, şi Cguba Akpom, în minutul 90+1, au înscris pentru echipa lui Gary O'Neil şi Ipswich Town - Arsenal s-a încheiat 2-4, "tunarii" calificându-se în turul următor.

Articolul continuă după reclamă

Tot în turul al treilea, pe Anfield, FC Liverpool a trecut cu 3-1 de Tottenham. Mac Allister (min. 21), Gakpo (min. 54) şi Szoboszlai (min. 90+1) au înscris pentru "cormorani", în timp ce Conor Gallagher a fost autorul unicului gol al echipei lui De Zerbi. FC Liverpool s-a impus cu 3-1 şi s-a calificat în turul al patrulea.

M.U.
Like
arsenal fc arsenal arsenal londra cupa angliei fotbal fotbalisti
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.